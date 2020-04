Future Games Show, l’événement numérique pour remplacer l’E3 2020

À l’heure actuelle, il est connu dans le monde entier que, en raison des circonstances actuelles, cette année est tout à fait unique et de nombreux événements publics qui ont lieu chaque année sont annulés pour des raisons de santé publique, y compris la célèbre foire du divertissement. Los Angeles Electronic, également connu sous le nom d’E3, dont l’édition de la deuxième semaine de juin de cette année devient plus visible, avec un rendez-vous fixé pour la prochaine. Cependant, les avantages de vivre à l’ère d’Internet, il existe des alternatives non physiques pour pratiquement tout, et tout comme il existe des jeux au format numérique, les événements de présentation des futurs jeux vidéo peuvent également être diffusés à distance en toute sécurité, nous le savons depuis Cela fait longtemps avec la célèbre et désirée Nintendo Direct, et son événement digital à l’occasion de l’E3. D’autres sociétés ont pris note de cette alternative, comme les développeurs indépendants, qui organisent leurs propres présentations numériques depuis un certain temps, soit individuellement en tant que Yacht Club ou collectivement via Indie World; C’est pourquoi, vous n’avez pas du tout à manquer l’expérience passionnante de l’E3, avoir cette alternative à distance. Bien que les organisateurs de la foire de Los Angeles ne semblent pas si clairs, d’autres médias numériques tels que IGN ou GamesRadar semblent avoir décidé de franchir le pas, organisant respectivement des événements en ligne similaires, visant à diffuser en direct avec les des sociétés de jeux vidéo, y compris des présentations de futurs titres via des bandes-annonces, des jeux annotés et diverses interviews, se poursuivent, ce qui dure depuis des années mais sans rassemblement physique de personnes; respectivement, ces événements sont appelés Summer of Gaming y Future Games Show et ils prévoient de se tenir plus ou moins aux mêmes dates que l’E3, avec le soutien et la présence de nombreuses sociétés triple A et indépendantes, telles que 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Devolver Digital ou THQ Nordic, entre autres. .

Que pensez-vous de ces deux événements numériques de substitution au salon de Los Angeles? Allez-vous vous inscrire pour les voir le jour de leur diffusion en direct? Le Big N pour le moment n’en a pas parlé, mais nous espérons que vous continuerez à maintenir votre événement numérique pendant encore un an autour de ces dates.

Voir aussi

Source

Source

Connexes