G.E.M.EX Pokemon “Electric Power” Prototype Figurine Revealed

Megahouse a présenté un prototype non peint pour leur prochaine figurine Pokemon “Electric Power” G.E.M.EX.

La statue a pour thème le Pokémon de type Electrc et présente Pikachu, Ampharos, Magnemite, Plusle, Minun et Dedenne. Vous pouvez consulter les photos de l’affichage ci-dessous (via pikachu_pcn):

メ ガ ハ ウ ス

G.E.M.EX シ リ ー ズ

ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー

で ん き タ イ プ alimentation électrique! # ポ ケ モ ン # ワ ン ダ ー フ ェ ス テ ィ バ ル pic.twitter.com/Xb32oA31ye

– ポ ケ モ ン セ ン タ ー NAKAYAMA (@pikachu_pcn) 9 février 2020

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.