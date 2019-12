G-STAR révèle le succès de 2019: plus de 240 000 visiteurs assistent aux jeux sud-coréens

G-STAR, la plus grande exposition de jeux sud-coréenne, co-organisée par K-GAMES et Busan IT Promotion Agency, a enregistré un nouveau record en 2019, a révélé le comité d'organisation de G-STAR cette semaine.

G-STAR 2019 a eu lieu du 14 au 17 novembre 2019 à Bexco, à Busan, en Corée du Sud.

L'événement de cette année a été caractérisé par la présence d'éditeurs de jeux internationaux et la participation active de studios de jeux coréens montants.

Supercell a participé en tant que sponsor principal du diamant, mettant en vedette Brawl Stars. Le stand était situé au centre de la salle d'exposition et a immédiatement attiré les visiteurs. Développé par Supercell, basé à Helsinki, Brawl Stars est l'un des jeux mobiles les plus populaires en Corée du Sud en particulier et en Asie en général.

Krafton / PUBG a participé en tant que sponsor platine. PUBG a présenté deux expositions, une devant le hall principal et un espace spécial à l'intérieur appelé "FACE: PUBG" dans le hall B2C, qui a présenté les réalisations artistiques des fans.

Annonces exclusives

De nombreux éditeurs ont également annoncé de nouveaux jeux. Pearl Abyss a révélé quatre jeux – MMO DokeV à monde ouvert à collectionner, jeu de bataille royale d'action Shadow Arena, jeu de tir MMO exosuit Plan B et MMORPG fantastique épique Crimson Desert.

Pendant ce temps, Netmarble a également annoncé quatre jeux: A3: Still Alive, un titre de bataille royale à 30 joueurs; Magic: Mana Strike, un jeu mobile RTS; Deuxième pays; et Seven Knight Revolution.

L'événement G-STAR Indie Showcase a attiré de nombreux studios du monde entier, et 29 indépendants ont participé

Et les grands événements eSport ont été aussi populaires que jamais au G-STAR de cette année.

La finale mondiale Brawl Stars a eu lieu dans l'auditorium et a été l'un des événements les plus populaires. Dans la salle b2c, Apreeca TV, Angel Games, X.D Global Limited ont organisé leur propre événement eSport. Sur la place extérieure, la compétition Busan eSport Club – organisée par l'agence de promotion informatique de Busan et la ville de Busan – a séduit les participants.

De nombreux événements parallèles ont ajouté de la variété et du divertissement. Sur la place extérieure G-STAR, une rue piétonne en face de Bexco, un certain nombre d'activités ont été organisées tout au long de la semaine: Cosplay Awards, Expérience Cosplay, Creator Talk Show, DJ Busking, et plus encore.

Le premier événement G-STAR Indie Showcase a attiré de nombreux développeurs et studios indiens du monde entier. Une sélection de 29 indies ont participé à la compétition. Les joueurs ont voté pour leurs favoris, entraînant des victoires pour ReRoad de Rabbithole Games et Ratropolis de Kasselgames (respectivement première et deuxième places).

Faits et chiffres

Le nombre de visiteurs G-STAR a été confirmé comme suit: 14 novembre (jeudi), 42 452; 15 novembre (vendredi), 50 216; 16 novembre (samedi), 90 234; 17 novembre (dimanche), 61 407. Le total général était donc de 244 309.

Les programmes officiels b2b ont également établi des records. Le G-CON a porté ses sessions à 34, dont quatre discours liminaires. Il y avait 4 733 visiteurs au cours de sa conférence de deux jours.

Cet événement a été caractérisé par la présence d'éditeurs de jeux internationaux et de studios coréens en plein essor.

Dans le Game Investment Market, 35 développeurs, cinq sociétés d'investissement et 19 éditeurs ont participé. Au total, 110 réunions d'investissement ont eu lieu.

Le marché du travail G-STAR a attiré 17 grandes entreprises et organisations telles que Neowiz, Pearl Abyss, RHN Starfish, Rovio, Next Games, Business Finland, etc. Au total, 1 053 candidats ont passé des entretiens. Il y a également eu des discussions sur la carrière de ceux qui souhaitaient faire leurs premiers pas dans l'industrie du jeu.

M. Shin Chul Kang, président de K-GAMES et du comité d'organisation de G-STAR, a déclaré: «La principale réalisation de G-STAR 2019 est qu'il est vraiment devenu une grande exposition internationale de jeux. Une grande société internationale de jeux vidéo est devenue le principal sponsor de G-STAR pour la deuxième année consécutive, ce qui montre l'importance de G-STAR au niveau mondial.

«De nombreux nouveaux éditeurs et développeurs sont également devenus exposants et participants. G-STAR apprécie l'intérêt et l'implication des sociétés de jeux internationales et de la communauté des jeux. Nous essaierons continuellement d'être la meilleure plate-forme pour représenter les tendances mondiales du jeu les plus récentes et le meilleur festival pour la communauté internationale du jeu. »

Vous pouvez rencontrer des représentants de G-STAR lors de nos propres événements Connects et Big Indie Pitch en 2020.