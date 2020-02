G2 Esports abandonne les Six Invitational

Le plus grand événement du calendrier Seige verra un nouveau champion couronné (Photo: Ubisoft)

Largement considérée comme la meilleure équipe à avoir jamais joué à Rainbow Six Siege. G2 Esports a été invité au Six Invitational à Montréal pour défendre sa couronne. L’équipe ne pourra cependant pas remporter trois victoires consécutives alors qu’ils sont tombés du tournoi face à Ninja’s In Pyjamas.

G2 n’avait pas encore perdu lors de l’Invitational car ils ont soulevé le marteau deux années de suite en 2018 et 2019. Les deux fois, ils ont gagné via le support des gagnants et détruit tout le monde sur leur chemin. Cette année, cependant, ils ont subi leur première défaite lors de l’événement par Fnatic. Après une défaite exténuante de 2-1, ils sont entrés dans le groupe des perdants pour affronter NiP pour une deuxième chance de défendre leur couronne. Ce fut en vain que le côté LATAM les a battus sur Border (7-2) et Coastline (8-7).

Cette ronde d’une année assez médiocre pour G2 bien pour leurs normes élevées. L’équipe a reçu une invitation directe à l’événement. Celui que Niclas “Pengu” Mouritzen a appelé, “une pitié invitation”. L’équipe a eu la chance de terminer son année avec un titre, mais a échoué lors du tournoi.

La question que se poseront beaucoup de fans de G2 est la suivante pour cette équipe? Seul le temps nous dira ce qui arrivera à cette liste et si elle peut revenir en cinquième année pour reprendre son trône.

Le Six Invitational se poursuivra le 14 février avec NiP vs Dark Zero et Fnatic vs BDS Esport.

Pensez-vous que le G2 pourra rebondir l’année prochaine? Selon vous, quel est le raisonnement pour la quatrième année approximative? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

