G2 signe P1noy en tant que Sub ADC et finalise sa liste LEC

G2 a finalisé son alignement LEC 2020 en signant ADC Kristoffer «P1noy» Pedersen comme remplaçant de l’équipe. P1noy revient au jeu professionnel après une absence de cinq ans de la compétition de haut niveau.

Il faut remonter à 2015 lorsque P1noy a joué dans le LCS pour Winterfox pour retrouver sa dernière sortie. Cependant, il a été occupé ces dernières années. Entre décembre 2015 et sa signature pour G2, il a joué ou fait partie de 17 équipes.

P1noy rejoint un camp G2 avec pas moins de trois joueurs ADC sur les livres. Rasmus «Caps» Winther et Luka «Perkz» Perković sont sur le point de basculer entre ADC et mid lane pendant la saison 2020. Nous ne savons pas combien de temps P1noy aura probablement sur scène, il pourrait simplement être amené pour remplacer l’ancien sous-Hampus “Promisq” Abrahamsson, qui a été ajouté à la liste en raison de la grave blessure au poignet de Mihael “Mikyx” Mehle.

S’exprimant lors de l’annonce, P1noy avait ceci à dire: “Hé, P1noy ici, avant de vous poser des questions, je ne suis pas le rédacteur en chef de Yasuo, cela fait cinq ans que je n’étais pas au LEC -WOW- quand il s’appelait EU LCS. Avec moi, je suis maintenant 3 Danois au G2, et comme vous le savez, les Danois sont les Coréens d’Europe. J’ai hâte d’avoir ce grand chelem et d’être la dernière pièce du puzzle. Oh, attends, je suis en G2 maintenant. “

Il n’y a pas grand-chose à dire pour G2 Esports. Ils entreront dans la division LEC en tant que meilleure équipe de la région et devraient se diriger vers un titre de Spring Split facile. Alors que d’autres côtés se sont améliorés, beaucoup reste en suspens, en particulier avec d’autres organisations comme Fnatic apportant des modifications à la fois à la jungle et à l’entraînement et à des organisations comme Rogue et Excel ayant de nouvelles listes pour 2020.