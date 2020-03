Gabe Newell de Valve estime que la concurrence entre les magasins de jeux est “impressionnante”, même si elle est “laide à court terme”

Par Stephany Nunneley,

Samedi 21 mars 2020 17:56 GMT

Valve estime que la concurrence est saine pour l’industrie en ce qui concerne les vitrines de PC, même si elle est «laide à court terme».

S’exprimant dans le dernier numéro du magazine Edge (merci, Games Radar), le PDG et co-fondateur de Valve, Gabe Newell, a évoqué ses sentiments face à un concurrent tel que Epic Games Store.

Il s’avère que cela ne le dérange pas vraiment, car la concurrence peut être une bonne chose.

“La concurrence dans les magasins de jeux est géniale pour tout le monde”, a déclaré Newell. «Ça nous garde honnêtes, ça garde tout le monde honnête.

«Mais c’est moche à court terme. Vous vous dites: «Argh, ils crient, ils nous font mal paraître» – mais à long terme, tout le monde profite de la discipline et de la réflexion que cela signifie que vous devez avoir sur votre entreprise en invitant des gens à entrer et vous défier. ”

Newell a déclaré que Valve ne s’énervait pas face à la concurrence, mais que les gens «essayaient d’empêcher la concurrence» de «paniquer».

“Si vous nous demandez ce qui est le plus effrayant, ce sont les gens qui tombent amoureux du modèle d’Apple de tout contrôler et d’avoir des bureaucrates sans visage qui empêchent votre produit d’entrer sur le marché s’ils ne le veulent pas, ou de concevoir un magasin d’une manière cela minimise la valeur ajoutée du logiciel à l’expérience et à des choses comme ça », a-t-il déclaré.

Epic Games Store a été officiellement lancé en décembre 2018 aussi simplement que possible. Au cours de 2019, et même aussi récemment que la semaine dernière, le service a vu plusieurs fonctionnalités ajoutées pour les utilisateurs.

Merci, GI.biz.

