Gabe Newell de Valve pense que la concurrence entre Steam et Epic Games Store est bonne

Depuis l’entrée en scène de l’Epic Games Store fin 2018, de nombreuses critiques ont été émises quant à la manière dont ce magasin dirigé par les auteurs de Fortnite s’est déroulé, mais aussi de bons mots pour sa politique de distribution de jeux vidéo chaque semaine. Dans ce contexte, le directeur deSoupapeet donc l’un des principaux dirigeants de Steam s’assure que la concurrence entre les deux magasins est bonne, même si à court terme il a et a eu de mauvaises choses.

La concurrence entre les magasins de jeux vidéo est fantastique pour tout le monde Gabe Newell“Concurrence entre les magasins de jeux vidéoc’est fantastique pour tout le monde. Cela nous rend honnêtes; motive le reste pour être honnête “, a déclaré le vétéran Gabe Newell dans une interview au magazine britannique EDGE. Il est vrai que” à court terme, il y a de mauvaises choses “, comme la tension et les nerfs générés par l’entrée d’un nouvel acteur dans le marché, mais au fil du temps, “tout le monde en profite”.

La raison n’est autre que “discipline et attentionnécessaire “que vous appliquez à votre entreprise” quand quelqu’un vient et vous défie. “En outre, Newell dit que plus que la concurrence avec un autre magasin, ce qui leur fait peur” sont les gens qui essaient de l’empêcher. “Le co-fondateur de Valve a mis exemple à Apple.

“Si tu me demandesCe qui me fait le plus peur, les gens sont-ils amoureux demodèle de pomme, qui contrôlent tout avec des bureaucrates sans visage qui empêchent votre produit d’atteindre le marché s’ils le souhaitent, ou qui conçoivent un magasin qui minimise la valeur ajoutée de l’expérience ou des choses comme ça. “

D’autres grandes entreprises ont commenté le style par le passé. Il y a quelques mois, par exemple, Paradox a affirmé que la concurrence de l’Epic Games Store sur PC était positive, et l’étude Supergiant, qui a été l’une des premières à rejoindre les exclusivités du magasin avec Hadès, a également souligné que l’entrée de l’Epic Games Store c’était bon pour tout le monde. Au début des années, il a été confirmé que le magasin avait dépassé 108 millions d’utilisateurs.

