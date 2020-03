Gabe Newell dit que nous sommes “bien plus proches de The Matrix que les gens ne le pensent”

Dans une récente interview, le cofondateur de Valve, Gabe Newell, a déclaré: “Nous sommes beaucoup plus proches de The Matrix que les gens ne le pensent.”

Newell a exprimé le sentiment dans une interview de Half-Life: Alyx avec IGN, au cours de laquelle il a comparé son retour à cette seule ligne de John Wick.

Newell explique qu’à ses yeux, il y a une gamme de défis intéressants dans la conception de jeux contemporains, et Half-Life est le «pied-de-biche» de Valve quand il s’agit de les affronter. Il maintient également sa conviction qu’une fois que les gens joueront à Alyx, ils comprendront pourquoi Valve a décidé de transposer le monde de Half-Life en réalité virtuelle.

Cependant, lorsque Half-Life et Valve ne demandent pas son attention, son intérêt est orienté vers la recherche sur les interfaces cerveau-ordinateur, qu’il qualifie de «trucs à longue avance».

«Nous sommes beaucoup plus proches de la matrice que les gens ne le pensent», déclare Newell. “Ce ne sera pas The Matrix. The Matrix est un film et il manque toutes les subtilités techniques intéressantes et à quel point le monde de l’interface informatique post-cerveau va être étrange. Mais ça va avoir un impact énorme sur les types d’expériences que nous pouvons créer pour les gens. “

Newell explique également qu’il s’agit d’un «événement de niveau d’extinction» pour toute entité de divertissement qui n’y pense pas. À ses yeux, se connecter au cortex moteur et visuel d’une personne est beaucoup plus maniable que prévu, ce qui signifie que les formes expérimentales de divertissement – telles que la transition de Half-Life à la réalité virtuelle pour Alyx – devraient devenir la nouvelle norme, et tous les créateurs qui ne reconnaissent pas que cela pourrait être laissé de côté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’une volonté similaire à Elon Musk en ce qui concerne l’IA, Newell a simplement répondu que ces concepts sont beaucoup plus complexes que les gens ne le pensent. «Ce serait comme essayer de décrire Internet à quelqu’un qui ne l’a jamais utilisé auparavant», dit-il.

Vous pouvez consulter l’interview complète ci-dessous. Half-Life: Alyx sera lancé sur Steam le 23 mars 2020. Vraisemblablement, Half-Life: Alyx est le premier de plusieurs nouveaux jeux Half-Life. Si vous êtes curieux de savoir à quoi vous attendre, vous pouvez découvrir un gameplay de Half-Life: Alyx.

À la vôtre, IGN.