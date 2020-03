Gabe Newell: nous sommes plus proches de la matrice que les gens ne le pensent

Gabe Newell est l’un des plus grands noms de l’histoire du jeu vidéo. C’est pourquoi, lorsque vous décidez de parler de quelque chose, beaucoup y prêtent attention. Récemment, ses déclarations ont atteint de nombreuses oreilles, car il a déclaré que les choses que nous avons vues dans la matrice sont plus proches de la réalité que les gens ne le croient.

Dans une récente interview avec IGN, Newell, qui est surtout connu pour être le PDG de Valve, a parlé des recherches qu’il a effectuées sur des ordinateurs cérébraux inefficaces. Autrement dit, la technologie qui prend les ondes cérébrales et les traite ou les interprète avec un ordinateur.

Entrer pleinement dans ce sujet quand il a cette opportunité a fait croire à Newell qu’il a un énorme potentiel. Bien sûr, les applications de cette technologie sont à un niveau de base; Cependant, le gestionnaire estime que nous sommes plus proches que les gens ne le pensent de voir des applications similaires à Matrix, le légendaire film de science-fiction.

“Nous sommes plus proches de la matrice que les gens ne le pensent. Ce ne sera pas la matrice. Matrix est un film et il manque de nombreuses subtilités techniques et à quel point le monde sera étrange après les interfaces cerveau-ordinateur. Mais cela aura un impact énorme sur le type d’expériences que nous créons pour la personne “, a-t-il expliqué.

Plus tard, Newell a précisé que c’était quelque chose qui, selon lui, serait révolutionnaire. À tel point que cela aura une telle influence sur le jeu que je pense que tout le monde devra monter dans ce train tôt ou tard.

«Je pense que c’est un événement de niveau d’extinction pour tous les magasins de divertissement qui n’y pensent pas. Donc, si vous êtes dans le secteur du divertissement et que vous n’y pensez pas, vous allez y penser beaucoup plus à l’avenir », a-t-il expliqué.

Et vous, que pensez-vous des paroles de Newell? Dites-le nous dans les commentaires.

