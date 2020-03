Gabe Newell pense que la compétition de Valve est excellente »dans Epic Games Store

Steam vs Epic Games est une bonne chose pour Newell (Crédit: Valve)

Steam a une emprise sur la vente au détail en ligne pour les joueurs PC depuis son lancement en 2003. Dans une récente interview avec le magazine Edge avec le patron de Valve, Gabe Newell, il pense qu’avoir Epic Games Store comme concurrent est une bonne chose.

«La concurrence est formidable», a déclaré Newell à Edge. “C’est pourquoi nous aimons la plate-forme PC, tout le monde doit rivaliser sur une grande variété de dimensions. La concurrence dans les magasins de jeux est géniale pour tout le monde. Cela nous garde honnêtes, tout le monde reste honnête. »

Néanmoins, la concurrence est la concurrence. Les choses tournent mal quand une entreprise essaie de surpasser l’autre pour gagner un plus gros profit de ses clients.

«Vous vous dites« Argh, ils crient, ils nous font mal paraître », a-t-il dit. «Mais à long terme, tout le monde profite de la discipline et de la réflexion que cela signifie que vous devez avoir à propos de votre entreprise en invitant des gens à vous défier.»

Plus de détaillants de jeux sont apparus dans le paysage PC. En dehors d’Epic, EA a sauté sur les géants du train et de la technologie comme Apple et Amazon. Parmi ceux-ci, Newell s’intéresse plus à Apple qu’autre chose.

“Nous devenons beaucoup plus effrayés non par la compétition, mais par des gens qui tentent d’empêcher la concurrence”, a-t-il déclaré. «Si vous nous demandez ce qui est le plus effrayant, ce sont les gens qui tombent amoureux du modèle d’Apple de tout contrôler et d’avoir des bureaucrates sans visage qui empêchent votre produit d’entrer sur le marché s’ils ne le veulent pas… C’est beaucoup plus effrayant pour nous que ses concurrents. “

Newell a fondé Valve à Bellevue, Washington, en 1996. Depuis lors, il est resté PDG de la société. Il a utilisé son argent de ses jours chez Microsoft pour démarrer sa propre entreprise. Aujourd’hui, Steam est un mastodonte, et Valve est retourné à ses racines pour développer des jeux avec Half-Life Alyx.

