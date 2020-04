Gabe Newell pense que le cerveau peut être utilisé comme disque dur

Certainement, personne n’aurait pensé jusqu’où iraient les jeux vidéo après leur création il y a environ 50 ans. Cependant, certains visionnaires ont imaginé plus tard des possibilités incroyables qui impliqueraient un contrôle par l’esprit. Même aujourd’hui, cela pourrait être considéré comme quelque chose de science-fiction, mais la vérité est qu’elle prend de plus en plus forme et Gabe Newell est l’un de ceux qui soutiennent cette technologie et a récemment expliqué comment elle pourrait être plus proche que nous l’imaginons.

Dans une interview accordée au magazine EDGE (via PCGamesN), le développeur légendaire a clairement manifesté son intérêt pour les interfaces cerveau-ordinateur. Selon le co-fondateur de Valve, cette technologie “approche plus vite que les gens ne le pensent” et il a même anticipé que peut-être cette année il y aurait des annonces liées au sujet.

Le contrôle par le cerveau est réalisé à l’aide de l’électroencéphalographie

Si vous pensez qu’il s’agit de science-fiction, nous vous informons que la communication entre un appareil et le cerveau est possible par des moyens tels que l’électroencéphalographie, une méthode largement utilisée pour mesurer l’activité cérébrale et qui n’est pas intrusive, car elle ne Les ventouses sont fixées à la tête d’un individu.

Bien que cette technique soit davantage utilisée à des fins médicales, elle ouvre également la porte à une personne capable de contrôler un appareil avec sa pensée (son activité cérébrale).

Cependant, Newell va plus loin, mentionnant qu’il pense même qu’à un moment donné il sera possible «d’écrire ou de lire le cerveau» et que cette forme de divertissement sera très populaire, car les gens voudront «des expériences de divertissement qui fonctionnent directement en lisant et en écrivant. les zones de votre cerveau », ce qui convertirait le cerveau en un support de stockage ou un disque dur qui communique avec l’expérience virtuelle.

Science-fiction ou réalité?

Peut-être que ce type de technologie semble très rare et quiconque en parle pourrait être considéré comme visionnaire ou fou, ce qui génère tout en prenant cette technologie avec incrédulité. Newell en est conscient, considérant que si quelqu’un venait à l’idée, personne ne le croirait, mais la situation pourrait être différente si l’un des fondateurs de Valve soutenait cette technologie.

Que pensez-vous des déclarations de Gabe Newell? Pensez-vous que cela se réalisera? Avez-vous déjà pensé à cette possibilité? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous profitons du fait que nous parlons du PDG de Valve pour vous informer que Steam connaît une excellente saison en termes d’utilisateurs, car la mise en quarantaine par coronavirus oblige de nombreuses personnes à jouer sur la plateforme. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Steam en consultant cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.