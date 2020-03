Gabe Newell pense que nous approchons d’un événement de niveau d’extinction pour le divertissement

Le président de Valve, Gabe Newell, a récemment évoqué le retour dans l’univers Half-Life après tant d’années et comment la technologie continuera de façonner l’avenir de l’entreprise.

Dans une interview avec IGN, Newell fait une comparaison avec The Matrix, le thriller de science-fiction de 1999, et à quel point nous sommes proches de certaines technologies en termes d’informatique. Il fait bien sûr référence au côté technique du fonctionnement de la matrice en tant que forme de réalité virtuelle, et non aux robots asservissant l’humanité en tant que super ordinateur géant.

«Nous sommes beaucoup plus proches de la matrice que les gens ne le pensent», déclare Newell. “Ce ne sera pas The Matrix. The Matrix est un film et il manque toutes les subtilités techniques intéressantes et à quel point le monde de l’interface informatique post-cerveau va être étrange. Ça va avoir un impact énorme sur les types d’expériences que nous pouvons créer pour les gens. “

Newell pense qu’une interface cerveau-IA sera révolutionnaire pour l’industrie du jeu. Bien qu’il soit ravi de voir comment les fans réagissent à Half-Life: Alyx, il est en fait plus excité d’atteindre le prochain niveau de technologie et de voir ce qui peut être fait. À l’avenir, la VR sera à un niveau complètement différent avec une interface cerveau-IA, Newell pense que la lecture des cortex moteurs et visuels de votre cerveau sera réaliste, quelque chose au niveau du Nerve Gear de Sword Online, pourrait en fait être possible .

Valve va se plonger dans cela, avec Newell désireux de savoir quelles seront les limites du prochain niveau de technologie. Il a comparé la prochaine étape de la technologie à un «événement de niveau d’extinction» pour chaque forme de divertissement actuel. Les entreprises qui ne réfléchissent pas aux prochaines étapes de l’évolution vont être laissées pour compte, pense Newell.

“C’est un événement de niveau d’extinction pour toutes les formes de divertissement qui n’y pensent pas. […] Si vous êtes dans le domaine du divertissement et que vous n’y pensez pas, vous allez y penser beaucoup plus à l’avenir “, a-t-il déclaré.

Selon Newell, faire Half-Life: Alyx est un exemple de la pensée de Valve pour l’avenir, franchir la prochaine étape d’une ancienne franchise en VR est un grand saut pour la série, mais cela a du sens lorsque vous voyez exactement ce que fait Valve . Selon Newell, selon la façon dont Alyx se déroule, cela affectera les prochaines années de développement chez Valve.

Revenez avec nous pour nos réflexions sur Half-Life: Alyx et notre examen complet le 23 mars.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Half-Life: Alyx – Vidéo de jeu officielle 1

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.