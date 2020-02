Gagnez de l’argent en aidant Microsoft à renforcer Xbox Live

Préparez-vous à trouver des failles de sécurité avec Xbox et gagnez cet argent doux et doux (Crédit: Microsoft)

Les entreprises technologiques rencontrent toujours des problèmes de sécurité et d’autres domaines, et Microsoft est l’un des nombreux à embaucher des personnes pour trouver ces trous. La société propose de nombreux programmes pour Office et Windows qui impliquent des personnes pour les aider lorsque des problèmes surviennent. Désormais, le programme Xbox Bounty versera des milliers de dollars aux utilisateurs qui peuvent trouver des bogues sur le service en ligne de Xbox, Xbox Live.

Pour les personnes qui deviennent des chasseurs de primes, les paiements varieront entre 500 $ et 20 000 $ lors de la découverte de failles de sécurité. Le montant que vous pouvez gagner sera déterminé en fonction de la gravité du problème et de son impact sur Xbox Live. Tous les rapports ne peuvent pas être récompensés, mais Microsoft reconnaîtra et acceptera tous les problèmes détectés par les utilisateurs, mais tout ce qui est «hors de portée» ou «de faible gravité» ne gagnera pas de prix.

Soumettre un rapport à Microsoft implique d’identifier «une vulnérabilité non signalée qui se reproduit dans notre dernière version entièrement corrigée de Xbox Live», et les soumissions doivent être «des étapes claires, concises et reproductibles, par écrit ou au format vidéo».

Toute personne intéressée a besoin d’un compte Xbox mais n’a besoin d’aucune console Xbox ni d’aucun de ses services comme Game Pass ou Xbox Gold.

Que pensez-vous du programme Xbox Bounty? Vous voyez-vous entrer pour gagner de l’argent supplémentaire? Faites le nous savoir dans les commentaires.

