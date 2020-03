Gagnez un pack HyperX CloudX personnalisé pour célébrer l’anniversaire de Star Trek Online *

Nous célébrons le 10e anniversaire de Star Trek Online et le lancement de Legacy sur PS4 et Xbox One, avec ce cadeau exclusif rempli de superbes prix. Voici la répartition:

Trois gagnants remporteront un casque HyperX CloudX, HyperX ChargePlay Duo, un badge réplique Star Trek Online Anniversary, un code échangeable contre le T6 Europa Heavy Battlecruiser dans Star Trek Online sur Xbox One et un code échangeable contre le kit de démarrage Discovery pour Xbox One.

Cinq gagnants du premier prix recevront un code échangeable contre le T6 Europa Heavy Battlecruiser dans Star Trek Online et un code échangeable contre le Discovery Starter Pack. Les deux codes sont pour la version Xbox One. Les prix de 10 secondes recevront un code échangeable contre le pack de démarrage Discovery pour Xbox One.

Pour participer au concours, vous devez être un résident légal des États-Unis, du Canada ou de Porto Rico. Veuillez vous assurer de lire les règles officielles et de remplir le formulaire ci-dessous. Si vous ne parvenez pas à visualiser le formulaire, assurez-vous que votre bloqueur de publicités est désactivé et rechargez la page.

Vous pouvez également augmenter vos chances de gagner en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur Twitter, Instagram ou Facebook.

La dernière mise à jour de Star Trek Online célèbre l’anniversaire du jeu avec de nouveaux contenus et épisodes avec Seven of Nine (Jeri Ryan) et Michael Burnham (Sonequa Martin-Green). Dirigez-vous vers la section des commentaires et faites-nous savoir quand vous avez commencé à jouer à Star Trek Online. Bonne chance à tous!