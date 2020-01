Galarian Slowpoke maintenant disponible dans l’épée / bouclier Pokemon

La société Pokemon a ajouté un aperçu du contenu de la Épée et bouclier Pokémon Expansion Pass pour le jeu de base.

Cet aperçu se présente sous la forme de Galarian Slowpoke, une nouvelle forme de Galar qui apparaîtra dans le Pass Expansion. En allant à la station Wedgehurst à Épée et bouclier Pokémon, les joueurs peuvent rencontrer l’un des nouveaux personnages humains de la passe (Klara dans Sword, Avery dans Shield) et avoir la chance d’attraper un Galarian Slowpoke.

Galarian Slowpoke

Catégorie: Pokémon Dopey

Type: Psychique

Hauteur: 3’11 ”

Poids: 79,4 lb

Capacité: gourmandise / propre tempo

Les Slowpoke de la région de Galar mangeaient les graines d’une certaine plante qui poussait dans leur habitat. Ces graines étaient en fait des graines de Galarica, utilisées à ce jour comme une épice essentielle pour cuisiner dans la région de Galar. Le Slowpoke de Galar a accumulé des particules de cette épice dans leur corps sur plusieurs générations, gagnant finalement l’apparence et le comportement uniques pour lesquels ils sont connus aujourd’hui. Galarian Slowpoke passe ses journées à se vautrer sur les bords de mer et les berges sans penser à rien de particulier. Parfois, ils peuvent avoir un regard très net dans leurs yeux, mais ils reviendront bientôt à leur expression zonée. On pense que ce comportement est causé par les particules accumulées de Galarica qui stimulent le cerveau de Galarian Slowpoke, ce qui lui fait penser à quelque chose de formidable – seulement pour que le Galarian Slowpoke oublie immédiatement ce à quoi il venait de penser.

En plus de Galarian Slowpoke, il a également été confirmé que ce Slowpoke pourra évoluer en Galarian Slowbro ou Galarian Slowking, en utilisant un objet exclusif à l’extension Isle of Armor et à l’extension Crown Tundra respectivement. Nous veillerons à apporter tous les détails au fur et à mesure.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

