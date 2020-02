Galaxy Of Heroes Clone, et c’est très bien

Capture d’écran: Kotaku

Lancé sur iOS et Android en 2015, Star Wars: Galaxy of Heroes d’EA est un jeu de rôle dans lequel les joueurs collectent des personnages de Star Wars, forment des équipes et combattent au cours de batailles courtes mais satisfaisantes au tour par tour. Lego Legacy: Heroes Unboxed, lancé ce jeudi pour iOS, Android et Windows, est la même chose, sauf que nous collectons des figurines Lego. J’aime collectionner les figurines Lego.

Ce n’est pas étrange du tout à quel point les deux jeux sont similaires. Lego Legacy: Heroes Unboxed est développé par Gameloft, le développeur de jeux mobiles qui s’est fait un nom en créant des jeux étrangement similaires aux jeux existants populaires. La combinaison convaincante de personnages de collection avec des capacités uniques et des combats rapides et sales de Galaxy of Heroes m’a permis de jouer des mois plus longtemps que la durée de mon attention pour de tels jeux dure généralement. Il est logique que Gameloft s’en inspire…

Capture d’écran: Kotaku

… et utilisez-le pour faire cela.

Capture d’écran: Kotaku

Mon Dieu, je n’ai pas réalisé à quel point les deux jeux étaient similaires avant de mettre ces captures d’écran l’une sur l’autre. Sensationnel.

J’ai beaucoup apprécié le gameplay de Galaxy of Heroes, bien que j’en ai eu assez de courir après des personnages rares et puissants pour créer une équipe compétitive dans les événements solo ainsi que dans les combats multijoueurs. La tentation de laisser tomber de l’argent réel sur une chance d’ajouter un nouveau personnage populaire à ma liste était trop forte. Mais c’était Star Wars. Heroes Unboxed consiste à rassembler de petites idiotes en plastique. Je ne serai sûrement pas aussi contraint.

Capture d’écran: Kotaku

Il y a actuellement environ 53 figurines à débloquer dans Heroes Unboxed, chacune avec ses propres compétences de combat spéciales. Certains guérissent. Certains attirent l’attention de l’ennemi. Certains endommagent de grands groupes, tandis que d’autres sont mieux en tête-à-tête. Chacun doit être mis à niveau. Chacun doit collecter des morceaux d’équipement pour augmenter son rang d’équipement. Chacun peut «se démarquer» en collectant des fragments de personnage supplémentaires grâce à des récompenses en jeu ou à des packs de boosters achetés. La vidéo ci-dessous vous donnera une assez bonne idée de la façon dont le reste du jeu se déroule.

Cela ressemble beaucoup à Star Wars: Galaxy of Heroes, mais Lego Legacy: Heroes Unboxed est un jeu beaucoup plus brillant et plus heureux. Il a ce sens de l’humour loufoque Lego. Les personnages jouent de la guitare et se lancent des œufs frits. Mieux encore, c’est une célébration de la figurine Lego. Avec le récent décès du créateur de figurines Jens Nygaard Knudsen, nous pourrions tous passer un peu de temps dans le monde de ces personnages emblématiques du plastique.

