Galerie: Animal Crossing New Horizons Store s’affiche au Japon

De plus en plus de détaillants au Japon ont commencé à déployer leurs étalages de magasins pour Animal Crossing: New Horizons.

Certains des présentoirs du magasin sont assez simples – ils ne comportent que des étuis de jeu soigneusement alignés sur les étagères. D’autres sont beaucoup plus élaborés, avec tout un tas de personnages et de décorations collés partout.

Découvrez les photos ci-dessous:

Pour plus d'affichages en magasin, consultez notre rapport précédent.

