C’est le jeu qui m’a rendu, moi et mes enfants, accro aux RPG agricoles, menant éventuellement à travers chaque Harvest Moon, Rune Factory, SoS et Stardew Valley. Des centaines d’heures ont coulé dans Mineral Town par Yours Truly, et la cartouche GBA est toujours en jeu avec ma fille. C’est l’un des meilleurs jeux de ma vie.

On pourrait penser que je n’aurais pas besoin d’un remake, mais je ne peux pas dire non. L’acheter dès que possible.

