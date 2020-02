Galerie: Feast Your Eyes On Lots Of New Animal Crossing: New Horizons Captures d’écran

Après des mois de silence, le récent Animal Crossing Direct semble avoir commencé une petite avalanche de marketing et d’informations pour Animal Crossing: New Horizons. Nous avons eu de nouvelles captures d’écran révélées via Walmart de tous les endroits, deux nouvelles publicités directement de Nintendo au Japon, et apporte aujourd’hui une autre cargaison d’écrans magnifiques à admirer.

Cette belle sélection d’écrans provient du site officiel de North American Animal Crossing (avec un merci spécial à AnimalCrossingWorld pour les avoir déterrés). Nous voyons de nouvelles maisons, de nouveaux dialogues, Lloid, plus de meubles, beaucoup de choix de design inspirants et plus encore. Regarde.

Blimey!

