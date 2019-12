Galerie: Jetez un œil à cette superbe œuvre pour Animal Crossing: New Horizons

Alors que nous nous rapprochons de la sortie de Animal Crossing: New Horizons sur le Switch en mars prochain, Nintendo commence à partager plus d'informations sur le jeu et aussi plus d'images. Après un aperçu des vêtements d'inspiration mexicaine début décembre, il a maintenant partagé d'autres illustrations de la prochaine sortie via sa galerie de presse.

Comme les écrans précédents, ces nouvelles images montrent toutes les options de personnalisation dans la nouvelle entrée, y compris la possibilité de sélectionner différentes formes de nez et de bouche et de changer la couleur de peau de votre personnage.

Si vous êtes vraiment intéressé par ce type d'illustration, vous pouvez également consulter des rendus détaillés d'arbres et de fruits dans la version Switch.

Avez-vous hâte de mettre la main sur New Horizons? Que pensez-vous de l'illustration ci-dessus? Partagez vos réflexions ci-dessous.

.