Galerie: Pokemon Paradise At Toys R Us Corée du Sud

Au cours des dernières années, Pokemon Korea a travaillé en étroite collaboration avec Toys R Us pour embellir les sections Pokemon dans leurs magasins en Corée du Sud.

Cette année, nous avons revu la section Pokémon du site Toys R Us Guro, qui est plus élaborée et plus grande que les sections Pokémon Toys R Us que nous avons partagées dans le passé.

La section Pokémon à l’emplacement de Guro comprend deux statues Pikachu accueillant les visiteurs:

Les étagères sont décorées de Pokémon et d’une esthétique de bâtiment:

Des Pokémon de la région de Galar, tels que Scorbunny et Sobble, pourraient être repérés le long des allées:

