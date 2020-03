Galerie: Voici de nouvelles captures d’écran de Zarude dans Pokémon Sword And Shield

Fin février, The Pokémon Company a dévoilé le nouveau Zarude «Rogue Monkey Pokémon». Il apparaîtra aux côtés d’un Celebi rose brillant dans le prochain film Pokémon le film: Coco et les titres Switch, Épée et bouclier Pokémon.

Comme révélé plus tôt cette semaine, les fans japonais qui pré-réservent des billets pour voir le nouveau film recevront deux codes leur permettant de mettre la main sur ces deux Pokémon. Le premier code pour un Celebi brillant de niveau 60 est échangeable du 17 avril au 30 septembre, et le deuxième code pour le Zarude mythique de type Dark / Grass peut être utilisé entre le 15 juin et le 30 septembre.

Bien que nous ne sachions toujours pas si nous serons en mesure de mettre la main sur ces mêmes codes ici à l’ouest, nous avons maintenant un nouveau lot de captures d’écran de ces Pokémon star de cinéma, directement à partir du site Web du film. Prendre plaisir!

