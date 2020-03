Game Connection America 2020 est annulé pour des problèmes de coronavirus

Game Connection America 2020 est le dernier événement à être annulé en raison de problèmes de coronavirus.

Tel que rapporté par GamesIndustry.biz, un e-mail a été envoyé aux participants s’excusant pour l’annulation de dernière minute. Ses raisons pour cela doivent être conformes aux dernières recommandations du California Department of Public Health.

“Toute notre équipe a travaillé dur au cours des six derniers mois pour préparer Game Connection America, toutes les affiches ont été imprimées, et Oracle Park et TableTop Tap House ont été réservés ainsi que de nombreux services”, indique l’e-mail.

“Let’s Meet restera ouvert pendant les cinq jours comme prévu (16-20 mars). Nous encourageons ceux de nos participants qui ne seront pas à San Francisco à utiliser le” Emplacement virtuel personnalisé “pour planifier des réunions sur Let’s Meet.

“Pour ceux qui seront à San Francisco, veuillez utiliser le” Lieu personnalisé “pour reprogrammer vos réunions à l’endroit qui convient le mieux à vos partenaires commerciaux et à vous-même.”

Plusieurs événements de l’industrie ont été annulés en raison de l’épidémie de Corvid-19. Cette semaine seulement, SXSW 2020 et le festival Minecraft ont été annulés. Avant cela, GDC 2020 a été officiellement reporté – plusieurs sociétés, dont EA et Kojima Productions, avaient déjà abandonné. Microsoft a révélé qu’il diffuserait son contenu GDC.

Bien que Los Angeles entre dans l’état d’urgence, l’E3 devrait toujours avoir lieu. Cependant, Iam8bit s’est retiré de l’événement.

Plusieurs entreprises telles que Microsoft, Bungie, Facebook et Google ont recommandé à leurs employés de travailler à domicile. Cependant, deux employés de Microsoft ont contracté le coronavirus.