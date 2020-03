Game Jam combine les genres de pêche et d’horreur avec beaucoup d’effet

Capture d’écran de Earl’s Day Off: Airdorf (Kotaku

Les commissaires de jeux vidéo Horror You Haven’t Played ont récemment chargé la communauté de développement indépendante sur itch.io de créer des jeux d’horreur avec la pêche comme thème fédérateur. Cet appel à l’action a produit sept jeux de longueurs et de styles différents, qui font tous un excellent travail pour ajouter un bord sinistre à la vie sous la ligne de flottaison.

La pêche ressemble à quelque chose qui est intrinsèquement lié aux oncles, non? Je n’ai jamais pêché, mais cela semble juste. Une paire de jeux dans Horror Fishing Jam, The Thing in the Lake et Fishing Vacation! aborder cette pierre de touche culturelle de manières très différentes. Le premier est une aventure obsédante racontée principalement par un texte qui traite d’une malédiction familiale, qui se transmet de l’oncle au neveu comme les cartes à jouer ou les cartes de baseball. Les graphismes en pixels qui l’accompagnent donnent également le ton, faisant parfois allusion vaguement aux horreurs sous la surface avant d’exploser finalement dans des visions de l’enfer à part entière.

The Thing in the Lake (à gauche), Fishing Adventure! (à droite) Gif: chiropteram, Teebowah Games

Le jeu le plus complet de ce groupe, Fishing Adventure !, guide le joueur à travers un voyage de pêche avec des nuances sinistres dans le style d’un jeu Game Boy classique. Il a un mini-jeu dédié à déterrer des vers de terre qui rapporte énormément près de la fin ainsi qu’à satisfaire les mécaniciens de pêche qui, bien que simples, détournent votre attention des formes effrayantes qui voltigent entre les arbres dans les bois et les yeux qui regardent de l’eau. La base de l’aventure de pêche! L’histoire est également basée sur le mythe inuit, un domaine d’inspiration sous-représenté que le jeu utilise pour lier sa conclusion effrayante.

La démo pour Earl’s Day Off adopte un style un peu comme Sega Bass Fishing, suivant le leurre dans l’eau lorsque vous le lancez depuis votre bateau branlant. Le protagoniste éponyme est à la recherche de son alliance manquante, et c’est au joueur de le guider à travers le lac derrière sa maison à la recherche du poisson qui l’a probablement avalé. Regarder le leurre sous l’eau trouble met le joueur au cœur de la chair de poule. Je me suis retrouvé à repérer des formes étranges dans les graphiques inspirés de la Nintendo 64 bien avant que le bateau d’Earl ne commence à être traîné par une silhouette ténébreuse d’en bas.

Brine FlowScreenshot: Blood Machine

Mon préféré du groupe, Brine Flow, est beaucoup plus minimaliste à la fois dans le ton et la mécanique. Le joueur est mis aux commandes d’un pêcheur anonyme et on lui dit de “lui apporter ses pièces”. Cette commande mystérieuse devient encore plus étrange lorsque vous commencez à draguer des parties du corps humain: d’abord une tête, puis un torse, et deux bras et jambes. En cours de route, le joueur trouve des poissons décrits comme «majestueux», «d’une beauté envoûtante» et «maudits», ce qui semble être une sorte d’échelle chaud-froid pour trouver des parties du corps. Une fois que les morceaux et les morceaux sont placés sur un autel situé au sommet de la seule colline de l’île, l’homme brisé est ressuscité.

Je ne pêche pas, et après avoir joué à ces jeux, je ne le ferai jamais.

