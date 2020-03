Game Workers Unite affirme que le personnel mérite une plus grande sécurité

Le groupe de pression de l’industrie des jeux vidéo Game Workers Unite (GWU) a déclaré que le personnel employé dans le secteur méritait une plus grande sécurité d’emploi.

Dans un article sur Twitter (ci-dessous), GWU a déclaré qu’elle exigeait “des horaires de travail flexibles, des soins de santé pour tout le monde, des indemnités de maladie, un gel des loyers et une manière plus durable de créer des jeux”, en plus du matériel pour le personnel.

Cela survient au milieu de la pandémie de coronavirus COVID-19 qui a vu d’énormes changements dans le fonctionnement des sociétés. Dans de nombreux pays à travers le monde, les gouvernements et les entreprises ont accru leur soutien aux citoyens qui ne peuvent pas travailler pendant cette période.

Game Workers Unite a été déployé en 2018 et a poussé à de plus grands droits pour le personnel travaillant dans l’industrie des jeux. La section britannique, Game Workers Unite UK, est devenue un syndicat officiel et fait partie du syndicat des travailleurs de l’économie des concerts IWGB à la fin de 2018.