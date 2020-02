gameplay commenté de la démo

Le titre populaire Persona 5 débarque sur Nintendo Switch … mais pas comme prévu. Persona 5 Scramble, croisement entre Persona 5 et la série Warriors de Koei Tecmo, arrive au Japon dans quelques semaines. Bien que nous attendions avec impatience l’une des sociétés responsables de leur emplacement, nous sommes satisfaits version de démonstration du titre, déjà disponible dans l’eShop japonais.

Persona 5 Scramble – Démo

Dans NextN, nous avons décidé de vous proposer à travers un gameplay vidéo un visite détaillée de cette démo, qui nous montre les premières mesures de notre aventure dans le groupe de Joker, Morgana et compagnie. Un nouveau mystère s’approche du groupe de jeunes voleurs de cœur qui résident au cœur de Tokyo, même si à cette occasion, l’histoire promet de nous emmener dans divers endroits connus au Japon.

Outre un tutoriel, ce mélange étonnant de genres nous montre le protagoniste et ses amis organisant un barbecue d’été lorsque Joker est impliqué dans une nouvelle confrontation contre les Ombres. Les mécanismes de combat de base nous rappellent tout autre jeu de style Warriors, mais la plupart des Éléments de la série Persona toujours présent: utiliser les compétences de différentes personnes, attaquer les faiblesses, les attaques de groupe … Tout est conçu pour ajouter une touche et ressentir une approche plus proche de la franchise ATLUS.

Si vous voulez les essayer par vous-même, vous n’avez besoin que d’un compte Nintendo japonais pour télécharger la démo de Persona 5 Scramble. Et si vous avez hâte d’acheter la version japonaise, le titre s’ouvre le 20 février au Japon.

Connexes