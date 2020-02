Gameplay commenté par le PDG de Koei Tecmo

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, la suite directe de l’un des RPG les plus appréciés de ces dernières années, intervient quelques jours seulement après sa mise en vente au pays du soleil levant, c’est donc un moment décisif dans sa promotion. Donc, dans le dernière vidéo qui a été partagée via le compte YouTube officiel d’Atlus Nous pouvons voir comment Morgana décide d’infiltrer les bureaux de Koei Tecmo et comment il gère que Kou Shibusawa, PDG de la société, commente un nouveau gameplay de ce titre qui dispose d’un système de combat actif, contrairement au premier opus.

Dans la dernière vidéo partagée via le compte YouTube japonais officiel d’Atlus, nous pouvons voir comment Morgana, le membre le plus félin du groupe Ghost Thieves, se faufile dans les bureaux de Koei Tecmo avec un seul objectif: faire du PDG de cette société nous montre quelques segments supplémentaires du gameplay. Ainsi, comme dans les vidéos précédentes, nous pouvons vérifier à quel point cette saga s’est adaptée à la mécanique des RPG d’action, nous ne doutons donc pas que les combats de ce groupe diversifié de voleurs contre chacun des les ennemis qui se dresseront sur votre chemin seront les plus satisfaisants. Qui veut aller en prison?

De cette façon, nous n’avons qu’à attendre pour voir si le lancement de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est également confirmé pour l’Occident, bien que la chose la plus certaine soit que nous puissions y jouer sur notre territoire, en tenant compte du fait qu’Atlus Il parie fortement sur cette saga, comme en témoigne le fait que Persona 5 Royal arrive traduit en plusieurs langues, dont l’espagnol.

