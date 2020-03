Gameplay de Final Fantasy VII Remake: 47 premières minutes du chapitre 1

Barret, Biggs, Wedge et Jessie sont rejoints par un mercenaire engagé Cloud Strife alors qu’ils se dirigent vers le cœur du réacteur du secteur 1 de Midgar. Leur objectif est de débarrasser la planète de l’influence de la société corrompue Shinra. Alors qu’ils traversent le réacteur, ils doivent combattre les officiers de sécurité, les sentinelles, les balayeurs et le dangereux patron du Scorpion Sentinel.

Dans la vidéo, vous verrez Cloud et Barret utiliser leurs différents mouvements emblématiques, y compris la magie comme Thunder, Fire et Cure, ainsi que des capacités offensives telles que Braver, Charge Attack, etc. Le nouveau système de combat vous permet de basculer entre les membres de votre groupe à la volée, mais vous verrez comment Barret est définitivement plus efficace contre des ennemis tels que les Sentry Rays. Final Fantasy VII Remake devrait sortir le 10 avril 2020 sur Playstation 4.