Gameplay de «Warzone», le Battle Royale gratuit de «Call of Duty»

Nous savions que ce n’était qu’une question de temps avant la fuite du premier gameplay complet de Warzone, le très attendu Battle Royale gratuit de Call of Duty. Cette fois, c’était Chaos, une chaîne YouTube bien connue qui a échappé à la censure (du moins pour l’instant) d’un gameplay complet de la Battle Royale, coïncidant également avec une bannière du PS Store dans laquelle le jeu est annoncé, dont le lancement est imminent.

Comme vous pouvez le voir, Warzone est une combinaison de la Battle Royale des Black Ops en termes de mécanique, Fortnite et PUBG, avec certains éléments de Call of Duty qui sont ce que une plus grande valeur ajoutée donne ce nouveau mode de jeu.

De plus, grâce au filtrage de la bannière du PS Store, on sait que le jeu sera totalement gratuit, qu’il se présente sous la forme d’un jeu distinct du jeu principal, et que comme Modern Warfare ce sera totalement compatible avec le jeu multiplateforme (cross-play).

Call Of Duty Warzone est apparu tôt

– Jeu Battle Royale gratuit / autonome

– multiplateforme

– 150 joueurs (peut aller jusqu’à 200)

– Solos / Duos / Trios

– 2 modes de jeu

– Intègre des cartes classiques

– Disponible très bientôt apparemment

Gameplay https://t.co/LV1sGdPiEE pic.twitter.com/k7HdhWBtfe

– Nibel (@Nibellion) 9 mars 2020

Nibel, un autre disjoncteur réseau bien connu, confirme également que le lancement sera disponible avec jusqu’à 150 joueurs (Il peut atteindre 200), en modes de jeu de solos, duos et trios, avec deux autres modes de jeu supplémentaires (beaucoup se souviendront d’Alcatraz de Black Ops), avec les cartes classiques intégrées et disponibles très bientôt.

