Gameplay Vigor a fermé la bêta. La survie free2play

Un autre free2play qui arrive sur Nintendo Switch? Bienvenue! À cette occasion, c’est de la vigueur, un jeu de survie se déroulant dans un Norvège post apocalyptique qui nous offre une expérience différente de celle des autres propositions disponibles dans l’hybride (et sa variante Lite pas si hybride). Curieusement, ce jeu vidéo n’est pour l’instant disponible que sur Xbox One, Nintendo Switch étant la prochaine alternative pour Bohemia Interactive, ses créateurs (également responsable de DayZ).

Nous avons eu accès à la bêta fermée de Vigor, pour tester son déroulement dans sa phase préliminaire, avant l’arrivée de la version finale qui, au cas où vous ne le sauriez pas, aura crossplay avec les lecteurs de console Microsoft. Mais de quoi parle ce jeu vidéo?

Faites-vous une idée que la chose la plus importante est de survivre, encore plus que de vaincre d’autres joueurs. Ce qui se passe, c’est que si vous ne vous élevez pas comme le meilleur du jeu, vous n’obtiendrez pas de ressources précieuses qui vous permettront d’améliorer encore vos possibilités. Même le refuge qui sert de base, d’où vous pouvez envoyer de l’aide à ceux qui en ont le plus besoin, avec les ressources que vous obtenez, ou augmenter vos chances de survie en améliorant vos armes et votre inventaire. C’est-à-dire, l’obtention de ressources, “l’agriculture”, est la cléComme vous pouvez le voir quand il est disponible sur Nintendo Switch.

Dans nos jeux, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, nous jetons un œil à ce gameplay. Dire qu’il est encore un peu vert à certains égards, a même des défauts graphiques à polir, et divers bugs à corriger, qui ternissent l’expérience. Mais il ne faut surtout pas oublier qu’il s’agit d’une version inachevée à laquelle nous avons précisément accès pour que ses créateurs puissent lancer la version finale sans ces erreurs. Soit dit en passant, la bêta fermée de Vigor a les heures comptées, car le 17 avril 2020 elle ferme ses portes.

Nous jouons à Vigor: gameplay bêta fermé Nintendo Switch

