Games Done Quick a levé 400 000 $ pour le soulagement des coronavirus

L’événement caritatif Speedrunning Games Done Quick (GDQ) a collecté plus de 400 000 $ pour le soulagement des coronavirus.

C’est selon le compte Twitter de l’émission (ci-dessous), dans lequel GDQ a remercié tous ceux qui avaient fait un don à l’événement.

Cela a fait suite à l’annulation du marathon Speedrun de charité rapide des Jeux d’été de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19. GDQ a plutôt décidé d’organiser un nouvel événement, Corona Relief Done Quick, qui s’est déroulé du 17 au 19 avril. Tous les profits sont reversés à Direct Relief.

Le marathon a vu des gens courir Halo 1 sur Legendary difficile, ainsi que sur Dark Souls et Star Wars: Knights of the Old Republic.

Nous avons également réussi à briser 400 000 $ amassés pour @Direct Relief! Et ça! Merci beaucoup à tous pour tous vos efforts et tout l’argent que vous avez donné à cette merveilleuse association caritative pendant ce marathon! #CRDQ – Games Done Quick (@GamesDoneQuick) 20 avril 2020

Games Done Quick est loin d’être le seul événement affecté par l’épidémie de coronavirus. GDC a été reporté de ses dates de mars, tandis que EGX Rezzed et Reboot Develop Blue avaient été repoussés à plus tard dans l’année. Développement: Brighton devait également avoir lieu en juillet, mais a été retardé jusqu’en novembre.

Pendant ce temps, le salon E3 de LA a été annulé, tandis que les événements de Cologne Gamescom et Devcom ont également dû être retirés, bien que leurs organisateurs aient déclaré qu’ils feraient un spectacle numérique à sa place.