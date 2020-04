Games Done Quick lève 400 000 $ pour lutter contre COVID-19

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

22/04/2020 12:56 pm

Nous cherchons tous à apporter notre grain de sable en ces temps difficiles, et grâce à l’événement Relief fait couronne rapide, Games Done Quick a réussi à lever plus de 400 mille dollars pendant le week-end qui ira à Soulagement direct, une organisation humanitaire qui cherche à aider les communautés gravement touchées par le COVID-19.

Via votre compte Twitter, GDC partagé la bonne nouvelle:

Nous avons également réussi à briser 400 000 $ amassés pour @Direct Relief! Et ça! Merci beaucoup à tous pour tous vos efforts et tout l’argent que vous avez donné à cette merveilleuse association caritative pendant ce marathon! #CRDQ – Games Done Quick (@GamesDoneQuick) 20 avril 2020

«Nous avons également réussi à atteindre 400 000 $ pour Direct Relief! Et ça! Merci à tous pour vos efforts et pour tout l’argent que vous avez donné directement à cette merveilleuse association caritative pendant ce marathon. »

Pour ceux qui ne savent pas, Games Done Quick Il s’agit d’un marathon de jeux vidéo où les participants sont chargés de terminer les jeux le plus rapidement possible. Vendredi dernier, ça a commencé Relief fait couronne rapide avec Donkey Kong Country, suivi par Kingdom Hearts II Final Mix, Halo, Tony Hawk’s Pro Skater et Super Mario Odyssey. Une fois les trois jours passés, ils ont réussi à amasser 4 774 $.

Source: Games Done Quick

Le premier tournoi mondial Call of Duty: Mobile a une date

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

.