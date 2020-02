Games With Gold March: téléchargez Batman: The Enemy Within gratuitement

Nous sommes loin de la fin du mois de février, donc Microsoft a dévoilé aujourd’hui les titres qui feront partie de ses jeux avec de l’or pour mars. Comme toujours, la variété des genres est attrayante et peut-être que quelque chose attire votre attention.

La liste du mois prochain commence avec Batman: The Enemy Within – The Complete Season, un titre qui vous offrira le contenu complet de cette aventure de Dark Knight.

Si vous préférez quelque chose avec plus d’action, alors vous serez heureux de savoir que vous pourrez également récolter Castlevania: Lords of Shadow 2, où vous devrez à nouveau affronter les forces sombres de Dracula.

Enfin, il y a 2 surprises pour les amoureux des plateformes de plateforme. Nous nous référons à Shantae: Half-Genie Hero et Sonic Generations. Ci-dessous je laisse la liste des jeux avec leurs dates respectives:

Games With Gold Mars 2020

Batman: l’ennemi intérieur – La saison complète (Xbox One) – 1 au 31 mars

Shantae: Half-Genie Hero (Xbox One) – 16 mars au 15 avril

Castlevania: Lords of Shadow 2 (Xbox One et Xbox 360) – 1 au 15 mars

Sonic Generations (Xbox One et Xbox 360) – 16-31 mars

Il est important que vous sachiez que vous avez toujours la possibilité de télécharger certains des jeux avec de l’or ce mois-ci. Les membres Xbox LIVE Gold ont pu obtenir des titres gratuits tels que Star Wars Battlefront et Call of Cthulhu.

Vous trouverez ici toutes les actualités liées au programme Games With Gold. D’un autre côté, nous vous recommandons de visiter cette page pour lire plus de nouvelles sur Xbox.

