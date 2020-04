GameSpot annonce l’événement Play For All, un autre remplacement de l’E3

Par Rodolfo León

Depuis qu’il a été annulé E3 2020Plusieurs grands sites de jeux vidéo ont annoncé leur intention de développer une plateforme numérique qui permettra aux développeurs de présenter leurs nouveaux jeux et de révéler plus d’informations. C’est génial que toutes ces publicités ne soient pas gaspillées, mais je pense que cette situation des événements numériques devient déjà hors de contrôle. Maintenant Gamepot a révélé qu’ils organiseront également leur propre événement numérique en juin, ainsi que IGN et GamesRadar.

Sur leur site Web, Gamepot décrivez votre événement Jouez pour tous comme “un événement multi-hebdomadaire qui apportera les nouvelles les plus chaudes du jeu vidéo de l’été, des avant-premières, des interviews et plus encore à un public mondial.” L’équipe collectera également des fonds pour lutter contre la pandémie de coronavirus. GameSpot a partagé une liste de partenaires qui seront présents à cet événement numérique, et comprennent Bethesda, CD Projekt RED, Deep Silver, Devolver digital, Larian Studios, Google Stadia, Bandai Namco, Private Division, Square Enix, SEGA et 2K Games.

C’est une liste solide, mais nous commençons déjà à voir des problèmes, car elle est extrêmement similaire à celle qui aura IGN avec votre événement Summer of Gaming. Il est clair que ces sites se battront pour une couverture exclusive à plusieurs reprises, et ceux qui ressentiront le plus les répercussions sont les consommateurs.

Source: Gamepot

