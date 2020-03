GameStop a annoncé la fermeture de certaines succursales en raison d’un coronavirus

En cette période de prévention visant à réduire le risque de contagion par le coronavirus (COVID-19), l’un des pays qui a intensifié ses mesures était les États-Unis et même dans certains États, la fermeture temporaire de certaines entreprises et la suspension de diverses activités ont été ordonnées. GameStop a été fortement critiqué pour ne pas être l’un de ces magasins et continuer à fonctionner malgré la contingence. Un jour après cette nouvelle, les plans ont apparemment changé, certaines succursales devant fermer.

Selon un rapport de Kotaku, les directeurs de magasins de l’État de Californie reçoivent des déclarations officielles indiquant que toutes les chaînes de magasins fermeront leurs portes et le resteront jusqu’à nouvel ordre, car elles obtiennent des informations du bureau du gouvernement. de l’État.

Au cas où vous l’auriez manqué: l’ancien président de Nintendo of America tentera d’améliorer la situation de GameStop.

Ces mesures n’affecteront que les magasins californiens.

Comme nous l’avons mentionné, ces actions préventives ne s’appliqueront qu’aux magasins situés dans cet état. Il existe d’autres succursales à divers endroits aux États-Unis, comme à New York et en Pennsylvanie, des villes dans lesquelles la fermeture temporaire d’entreprises est forcée. Cependant, la société n’a pas répondu si elle prévoyait de cesser ses activités dans ces États.

Malgré le fait qu’il s’agit d’une mesure qui bénéficiera aux employés et aux consommateurs, cette nouvelle n’ira pas si bien aux premiers, puisque 2 employés de GameStop ont confirmé à Kotaku que pendant cette période d’inactivité, ils ne seront pas payés; c’est-à-dire que pendant la suspension, ils seront pratiquement sans emploi.

Que pensez-vous des mesures GameStop? Considérez-vous que c’est la meilleure façon d’agir au milieu de la pandémie? Dites-le nous dans les commentaires.

Cette nouvelle est pour beaucoup la meilleure décision que l’entreprise aurait pu prendre, après s’être retrouvée dans une controverse sur la façon dont elle tentait de prévenir la contagion dans ses magasins. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à GameStop en visitant cette page.

