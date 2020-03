GameStop annonce la fermeture de plus de 300 succursales

Au cours des dernières années, la chaîne de magasins de jeux vidéo et d’articles associés GameStop a été confrontée à une situation compliquée, car son modèle commercial a diminué régulièrement et la transition vers le secteur numérique a réduit ce qui était auparavant une activité rentable. Au milieu de la vague de critiques qu’elle a reçues pour ses actions de réponse à COVID-19, la chaîne a présenté son rapport financier.

GameStop a dévoilé les résultats financiers correspondant au dernier trimestre de l’exercice, qui se termine pour ce mois, où il a annoncé que ses revenus avaient chuté de 28%, tout comme ses ventes de matériel, de logiciels et d’accessoires, qui continuent de baisser ces derniers mois. De même, le revenu annuel a enregistré une baisse de 22% par rapport à l’exercice précédent, ce qui représente une perte de 470,9 $ MDD. Les ventes de jeux et de consoles de jeux sur GameStop au cours de l’exercice se sont également soldées par des résultats négatifs, et la seule industrie qui a défendu l’entreprise était les objets de collection.

Comme dans ses récents rapports, GameStop note que l’une des raisons des résultats négatifs est liée à la baisse des ventes de consoles et de jeux imputable à la fin du cycle de la PS4 et de la Xbox One, donc il est attendu qu’avec l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X, certains secteurs rebondissent.

Enfin, la chaîne a indiqué que, conformément à la stratégie qu’elle avait lancée depuis l’année dernière, elle fermerait plus de 300 succursales au cours du nouvel exercice, qui sont comptabilisées jusqu’à présent dans 5 500 magasins.

