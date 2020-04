GameStop commence la réouverture des magasins fermés en raison d’un coronavirus

Comme vous vous en souvenez peut-être, fin mars, la chaîne de magasins GameStop a annoncé qu’elle prendrait des mesures préventives contre le coronavirus (COVID-19). Après près d’un mois de fermeture de ses magasins au public, il a été annoncé aujourd’hui que certains de ses magasins rouvriront et reprendront leurs opérations publiquement, à l’exception d’autres mesures visant à corriger l’impact de la pandémie sur leurs entreprises.

Pour parler des effets et des mesures qu’il prendra face à la pandémie, le PDG de GameStop, George Sherman, a publié un communiqué de presse sur le site officiel de l’entreprise.

Selon le document, environ un tiers des magasins aux États-Unis restent fermés par mesure de précaution contre le coronavirus, tandis que les 2 autres parties continuent de fonctionner, mais ne sont pas ouvertes au public, mais les achats sont plutôt effectués à distance et ils ramassent près du magasin.

Cependant, la société a annoncé qu’elle avait déjà entamé le processus de réouverture de magasins dans diverses parties du monde, comme l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche, ainsi que dans les États de Caroline du Sud et de Géorgie aux États-Unis. En Australie, en revanche, les magasins resteront ouverts. Les opérations reviendront à la normale également dans d’autres pays et États non spécifiés.

Les cadres supérieurs de GameStop réduiront leurs salaires

De même, Sherman a annoncé que son salaire serait temporairement réduit de 50%, tandis que d’autres membres importants de la direction de l’entreprise recevraient moins de revenus, en particulier une réduction de 30% de son salaire de base. Le conseil d’administration a également réduit la rémunération des administrateurs de 50%.

De plus, à compter du 26 avril, les autres salariés de l’entreprise dans les unités opérationnelles recevront entre 10% et 30% de revenus en moins, ce programme de réduction salariale prévoit également la possibilité de prendre un congé temporaire ou de travailler moins de jours par semaine.

«La situation reste très fluide et une grande incertitude demeure; Cependant, nous entrons dans cette période avec un bilan solide et pensons que nous avons suffisamment d’argent et de liquidités dans un avenir prévisible et nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que GameStop reste une entreprise forte et dynamique à la fin de cette crise “, a déclaré Sherman. .

Nous vous rappelons que GameStop était dans l’œil de la polémique avant d’annoncer la fermeture temporaire de ses magasins. Cette entreprise est l’une des nombreuses aux États-Unis, ainsi que dans d’autres pays, qui souhaite reprendre ses activités pour retrouver la stabilité économique affectée par la pandémie. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées aux problèmes de coronavirus sur cette page.

