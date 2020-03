GameStop confirme que le lancement des nouvelles consoles est toujours prévu pour 2020

Le coronavirus (COVID-19) et tous les problèmes qu’il a générés autour de lui ont eu un grand impact sur l’économie. L’un des secteurs touchés était la production de consoles, il y avait même des problèmes d’approvisionnement, notamment dans les régions asiatiques. Bien que Microsoft et Sony aient réitéré que le lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 n’aura aucun retard, il y a encore de l’incertitude et certaines entreprises prédisent que la pandémie aura une incidence sur sa sortie d’une manière ou d’une autre. GameStop en a parlé et a assuré que la maladie n’affecterait pas les débuts de ces consoles.

Ces informations ont été publiées par GameStop lors d’une réunion avec des investisseurs, comme l’a rapporté GamesIndustry.biz. Selon le PDG de GameStop, George Sherman, on considère pour l’instant que la pandémie de coronavirus n’affectera pas le lancement des nouveaux systèmes, ni par les fabricants, ni par la chaîne de magasins.

Au cas où vous l’auriez manqué: GameStop a été contraint de fermer temporairement tous ses magasins à titre préventif.

Un autre détail à souligner est que Sherman a indiqué que jusqu’à présent l’impact de la pandémie a été minime sur la distribution des produits en général.

Bien que la chaîne de distribution n’ait pas fourni aux investisseurs des prévisions des résultats prévus pour les trimestres suivants, Sherman prévoit un environnement difficile au cours des 3 premiers trimestres de 2020, mais heureusement, il s’attend à une amélioration au cours du dernier, grâce à la première sur PlayStation. 5 et Xbox Series X.

Pensez-vous que la PlayStation 5 et la Xbox Series X sortiront en 2020? Achèterez-vous un lancement? Dites-le nous dans les commentaires.

Les problèmes causés par le coronavirus étaient liés aux mauvaises performances de l’entreprise ces dernières années. En effet, pour améliorer sa situation, elle a annoncé la fermeture de plus de 300 agences pour l’année prochaine. De plus, pour aider l’entreprise à sortir de cette période difficile, l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, a rejoint le conseil d’administration. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à GameStop en consultant cette page.

