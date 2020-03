GameStop enregistre des pertes de 28% au cours de son dernier trimestre

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

27/03/2020 10h21

GameStop n’est pas actuellement dans la meilleure position. Après la controverse qu’ils ont provoquée en gardant leurs succursales ouvertes malgré le danger posé par COVID-19, la société a dévoilé les résultats financiers du dernier trimestre de l’exerciceet les choses ne vont pas si bien pour GameStop.

Selon le document, son chiffre d’affaires a baissé de 28%, tout comme ses ventes de matériel, de logiciels et d’accessoires, qui continuent de baisser. Les revenus annuels sont en baisse de 22% par rapport à l’exercice précédent, ce qui représente une perte de 470,9 millions de dollars. Les ventes de jeux et de jeux sur GameStop au cours de l’exercice, qui s’est terminé ce mois-ci, ont également affiché des résultats négatifs, et le seul secteur qui n’a pas souffert d’une forte baisse a été le secteur des objets de collection.

GameStop note que les résultats négatifs sont dus à la fin de la génération actuelle de consoles, où les gens n’achètent plus autant de matériel qu’auparavant. D’un autre côté, Certains secteurs devraient reprendre des forces une fois que la PlayStation 5 et la Xbox Series X seront sur le marché. plus tard cette année. Voici ce que George Sherman, PDG de GameStop a déclaré:

«Alors que nous entamons l’exercice 2020, nous restons concentrés sur nos priorités clés, mais nous reconnaissons que nous continuons à faire face au vent de tempête des ventes actuelles de matériel et de logiciels de consoles de basse génération, car les consommateurs retardent leurs achats en prévision de de nouvelles versions de la plate-forme sont attendues plus tard dans l’année. “

Enfin, poursuivant la stratégie commencée l’année dernière, Plus de 300 des 5 500 succursales de GameStop fermeront au cours du nouvel exercice. Espérons que les problèmes de l’entreprise commencent à se régler cette année, d’autant plus que Reggie Fils-Aimé est déjà membre du conseil d’administration.

Via: GamesIndustry.biz

L’incroyable nouvelle bande-annonce de RE3 Remake nous en montre plus sur Jill Valentine



Une collection de jeux Namco classiques arrive sur Nintendo Switch

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.













.