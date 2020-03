GameStop est contraint de fermer ses succursales en Californie

La démarcation a décrété hier le statut de quarantaine.

Après avoir fait l’objet d’innombrables critiques pour son intention de rester ouverte et après le décret de quarantaine établi hier en Californie, il semble que la chaîne de magasinsGameStopIl n’a été que de fermer ses succursales, du moins, dans cet état, selon les informations du magazine américain Kotaku.

En s’auto-classant comme fournisseur de services essentiels,Le détaillant de jeux vidéo GameStop cherche à être exempté des mesures de fermeturequi s’appliquent déjà à la plupart des entreprises aux États-Unis, et il n’est pas clair si l’entreprise a l’intention de reproduire la mesure décrite ci-dessus dans le reste du pays.

La fermeture restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre“Nous allons fermer nos magasins en Californie”, a annoncé la société dans un communiqué envoyé à ses succursales. “La fermeture restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, car nous recevons des informations supplémentaires du California Government Office.”

Il convient de noter qu’en tant que vendeur de jeux physiques, GameStop fait face, depuis quelques années, à une crise financière aiguë, après tout, le téléchargement numérique gagne de plus en plus de terrain. Il est également important de mentionner que l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aim, a récemment annoncé son arrivée au conseil d’administration de GameStop. Vraisemblablement, ce sera un défi décisif, tant pour Fils-Aim que pour l’entreprise en général.

La Californie n’est pas le seul État américain mis en quarantaine par la pandémie mondiale. New York et la Pennsylvanie ont annoncé des mesures similaires. GameStop, quant à lui, compte près de 6 000 employés, répartis dans 5 700 magasins dans 14 pays. Au moment d’écrire ces lignes, la société s’échangeait de 10,98% à la Bourse de New York.

En savoir plus sur: Gamestop.

.