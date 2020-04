GameStop execs réduit les salaires pendant la pandémie de coronavirus

Le PDG de GameStop George Sherman (photo) et le directeur financier Jim Bell ont pris des réductions de salaire pour la durée de la pandémie de coronavirus COVID-19.

Annoncés sur le site Web de la société, les dirigeants bénéficieront respectivement d’une réduction de 50 et 30 pour cent de leur salaire de base, tandis que le conseil d’administration de GameStop ne recevra que 50 pour cent de sa rémunération.

Cela survient une semaine après que le duo a acheté plus d’actions dans l’entreprise le 17 avril. Sherman a acheté 25 000 actions tandis que Bell en a récupéré 4 500. Selon la performance des actions de GameStop, cela pourrait certainement atténuer la perte d’une réduction de salaire maintenant.

“Nous continuons à gérer de manière proactive notre entreprise dans le but d’augmenter la flexibilité financière et de préserver les flux de trésorerie dans l’environnement actuel”, a écrit Sherman.

«Aujourd’hui, nous avons annoncé des réductions de salaire pour notre équipe de direction et notre conseil d’administration, ainsi que des réductions de taux de rémunération pour certains autres membres du personnel de soutien de l’entreprise et sur le terrain. soit une structure à mi-temps / mi-rémunération, soit un programme de mise en congé temporaire. Nous pensons que notre concentration agressive sur les réductions de dépenses, de stocks et de dépenses en capital nous aidera à préserver notre santé financière alors que nous nous efforçons de nous assurer d’être prêts et d’accélérer les opérations dès que les conditions le permettent.

«La situation reste très fluide et une grande incertitude demeure, cependant, nous sommes entrés dans cette période avec un bilan solide et pensons que nous avons suffisamment de liquidités et de liquidités dans un avenir prévisible et continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que GameStop reste une entreprise forte et dynamique à la fin de cette crise. »