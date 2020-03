GameStop ferme des magasins en Californie

Photo: Spencer Platt (.)

GameStop ferme ses magasins en Californie, a appris Kotaku. Cette nouvelle survient un jour après que le détaillant en difficulté a dit à tous ses employés américains d’ignorer les mesures de verrouillage de l’État à la suite de la pandémie de Covid-19, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une entreprise de «distribution essentielle».

“Nous fermons nos magasins en Californie”, a déclaré la société dans une note aux magasins. “La fermeture restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, car nous obtiendrons plus d’informations du bureau du gouverneur de Californie.” La Californie est l’un des rares États du pays à avoir mis en place une politique de verrouillage complet et a demandé aux entreprises non essentielles de fermer.

Deux employés de California GameStop ont déclaré à Kotaku qu’on leur avait dit d’utiliser leur temps personnel ou de déposer un dossier de chômage, car ils ne seront pas payés pendant la fermeture des magasins.

Un représentant de la société GameStop n’a pas retourné de demande de commentaires sur la façon dont la société prévoit procéder ou sur la fermeture de magasins à New York ou en Pennsylvanie, qui bloquent également des activités.

Le détaillant de jeux vidéo a été critiqué ces derniers jours pour sa gestion de la pandémie, car il a mis du temps à appliquer les pratiques recommandées de distanciation sociale et n’a pas été en mesure de fournir des produits de nettoyage appropriés aux employés.

