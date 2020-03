GameStop ferme les magasins et passe au traitement numérique des commandes

Au cours de la semaine du 16 mars, GameStop a pris la décision de garder les magasins de détail ouverts pendant l’épidémie de coronavirus, même dans les États qui exigeaient que toutes les entreprises non essentielles ferment leurs portes. Sa note de service interne aux travailleurs demandait aux gestionnaires d’informer les autorités en question que GameStop se considérait comme un “commerce de détail essentiel”.

GameStop a décidé d’annuler cette décision et a annoncé qu’il fermerait ses devantures de magasins de détail, passerait entièrement au numérique sur les commandes et offrirait une collecte en bordure de rue dans les magasins et des options de livraison.

«Nous avons été fermes dans notre adhésion à la sécurité guidée par les CDC et aux ordonnances du gouvernement local pour les détaillants dans chacune de nos communautés. Alors que des millions d’Américains se tournent vers GameStop pour s’adapter à leur nouvelle normale de temps accru à la maison, pour le travail, l’apprentissage et le jeu. , nous avons mis en place des pratiques pour garantir la sécurité et la santé de nos employés, clients et partenaires “, a déclaré George Sherman, directeur général de GameStop dans le communiqué de presse.

“Nous pensons qu’il est prudent d’instaurer de nouveaux protocoles de sécurité tout en répondant à cette demande accrue par le biais d’une collecte en bordure de rue. En tant que tel, les magasins qui restent en activité ne fourniront que la collecte à la porte ou la livraison à domicile pour protéger davantage nos employés les clients.”

L’entreprise «paiera également les employés dont les heures ont été supprimées pendant 2 semaines supplémentaires et remboursera un mois complet de cotisations aux avantages sociaux des employés». En outre, la société a déclaré que tous les “employés de U.S.GameStop ont été assurés qu’ils n’ont pas à travailler s’ils ne sont pas à l’aise et doivent rester à la maison s’ils se sentent malades.”

GameStop a décidé de ne pas fermer ses portes au cours d’une grande semaine de jeux vidéo: Animal Crossing: New Horizons et Doom Eternal ont tous deux été publiés. GameStop a annulé ses lancements tard le soir, y compris ceux de ces jeux, et a vendu Doom Eternal un jour à l’avance afin de séparer la foule Animal Crossing de celle de Doom Eternal.

