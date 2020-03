GameStop ferme temporairement ses magasins après avoir demandé au personnel d’ignorer le verrouillage du coronavirus

GameStop fermera désormais temporairement ses magasins aux États-Unis et adoptera une approche de livraison uniquement à partir du 22 mars, a annoncé la société aujourd’hui.

Cela fait suite à une décision antérieure des dirigeants de l’entreprise de maintenir ses magasins ouverts même en cas de verrouillage complet, affirmant qu’il s’agit d’un «commerce de détail essentiel» comme les épiceries et les pharmacies – qui sont tous deux exemptés des fermetures forcées.

Une lettre obtenue par Kotaku du PDG de GameStop, George Sherman, indique aux associés du magasin que les magasins GameStop qui restent ouverts ne proposeront que le service «Livraison à la porte», où les clients récupéreront leur commande en bordure de rue à la porte du magasin.

De plus, GameStop introduit de nouvelles mises à jour de la politique de rémunération. Les employés horaires qui sont admissibles à des congés payés recevront deux semaines de salaire supplémentaire, tandis que ceux qui ne sont pas admissibles à la prise de force recevront deux semaines supplémentaires de salaire de base calculé sur le nombre hebdomadaire moyen d’heures travaillées au cours des 10 dernières semaines. .

«Je tiens à vous remercier tous pour votre travail acharné alors que nous continuons d’ajuster nos opérations en réponse au coronavirus en évolution rapide, COVID-19», commence la lettre. «La santé et la sécurité de chacun de vous ainsi que de nos clients sont primordiales et nous avons, et continuerons de prendre des précautions importantes conformes aux directives du CDC. Que vous ayez été touché par des fermetures de magasins, des heures d’ouverture réduites, des fermetures d’écoles ou que vous soyez limité à rendre visite à un être cher plus âgé, nous savons que cette épidémie vous affecte tous, personnellement et professionnellement, de différentes manières. Nous continuerons d’ajuster nos opérations en fonction de tout futur développement local, étatique ou fédéral et j’espère que, comme toujours, vous ferez preuve de prudence et de sécurité en ces temps sans précédent.

«Je sais qu’un certain nombre d’entre vous viennent volontairement travailler pour soutenir les millions d’Américains confrontés à des défis sans précédent alors que nous nous adaptons à une nouvelle normalité. Nous pensons que nous avons et pouvons continuer d’avoir un impact positif en cette période très difficile.

«Nous continuons de surveiller étroitement les mises à jour et les directives locales, étatiques et fédérales et nous respectons toutes les ordonnances des États, des comtés et des autorités locales. Cependant, permettez-moi de dire clairement que, dans tous les endroits qui continueront à fonctionner, nous ne vous ferons pas travailler si vous ne vous sentez pas à l’aise. Veuillez coordonner avec votre superviseur si tel est le cas. Nous respectons le fait que chacun a des situations et des préférences personnelles, donc votre décision n’aura pas d’impact sur votre position dans l’entreprise. »

Ce n’est que jeudi dernier que GameStop a informé ses employés que les magasins de détail resteraient ouverts.

“En raison des produits que nous proposons qui permettent et améliorent l’expérience de nos clients dans le travail à domicile, nous pensons que GameStop est classé comme un détaillant essentiel et peut donc rester ouvert pendant cette période”, a déclaré le détaillant dans une note au personnel.

«Nous avons reçu des rapports d’autorités locales visitant des magasins pour tenter de forcer la fermeture malgré notre classification. Les directeurs de magasin sont autorisés à fournir le document lié ci-dessous à l’application de la loi si nécessaire. »