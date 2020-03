GameStop ferme temporairement toutes ses vitrines

Le détaillant de jeux vidéo en difficulté GameStop a fait tout son possible pour rester ouvert pendant l’épidémie de COVID-19, mais à partir du 22 mars, il fermera tout accès aux magasins physiques à travers les États-Unis.

Un PR officiel explique comment, pour tous les emplacements qui ne sont pas déjà fermés conformément aux commandes nationales et locales, la société va temporairement arrêter l’accès des clients aux devantures de magasins. Il traitera désormais les commandes uniquement sur une base numérique, passera à la collecte en bordure de rue dans les magasins et à la livraison de commerce électronique uniquement. Cela permettra à l’entreprise de continuer à servir les clients qui ont acheté en ligne et demandé un retrait de produit dans un magasin local.

Le chef de la direction de GameStop, George Sherman, a déclaré que la priorité était le bien-être des employés, des clients et des partenaires commerciaux.

Nous avons été fermes dans notre adhésion à la sécurité guidée par les CDC et aux ordonnances du gouvernement local pour les détaillants dans chacune de nos communautés. Alors que des millions d’Américains se tournent vers GameStop pour s’adapter à leur nouvelle normale de temps passé à la maison, pour le travail, l’apprentissage et le jeu, nous avons mis en place des pratiques pour aider à assurer la sécurité et la santé de nos employés, clients et partenaires. Nous pensons qu’il est prudent d’instaurer de nouveaux protocoles de sécurité tout en répondant à cette demande accrue par le biais d’une collecte en bordure de rue. À ce titre, les magasins qui restent en activité ne fourniront que le ramassage à la porte ou la livraison à domicile pour protéger davantage nos employés et nos clients.

Tous les employés ont été assurés qu’ils “n’ont pas à travailler s’ils ne sont pas à l’aise” et doivent rester à la maison s’ils se sentent malades. La société a également déclaré qu’elle paierait à tous les employés américains dont les heures de travail ont été supprimées deux semaines supplémentaires à leur taux de rémunération normal en fonction du nombre d’heures travaillées au cours des 10 dernières semaines. La société remboursera également à tous les employés éligibles aux avantages sociaux basés en Amérique, un mois de la part des employés des dépenses liées aux avantages sociaux.

GameStop fournira plus de détails sur ses opérations dans ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2019 la semaine prochaine le 26 mars.

