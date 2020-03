GameStop fermera environ 320 magasins au cours de cet exercice

Le géant américain du commerce de détail GameStop a déclaré qu’il continuerait de fermer ses magasins dans le but de consolider ses pertes.

S’adressant aux investisseurs – tel que transcrit par Seeking Alpha – le président Jim Bell a déclaré qu’en 2020, la société fermerait probablement à peu près le même nombre qu’elle avait fermé au cours de l’exercice 2019. Cela signifie qu’environ 320 magasins vont fermer dans le monde.

“En 2020, nous poursuivrons nos efforts pour densifier notre flotte mondiale de magasins et prévoyons que les fermetures de magasins seront égales ou supérieures à 320 fermetures nettes que nous avons constatées au cours de l’exercice 2019 à l’échelle mondiale”, a déclaré Bell.

“Surtout, nous tenons à souligner que ces fermetures de magasins sont une partie très spécifique et proactive de notre plan de dédensification et ne sont pas liées aux tendances commerciales récentes. Après plusieurs années de croissance organique et inorganique, ce processus génère des synergies de bénéfices qui n’étaient pas jusqu’à présent Et dans cette optique, nous nous attendons à ce que ces fermetures aient un impact positif à la fois sur les ventes et sur la croissance de notre EBITDA alors que nous transférons les ventes aux magasins à proximité. “

Une partie de cette stratégie de fermeture sera concentrée sur le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, qui, selon GameStop, lui permettront d’économiser environ 15 millions de dollars par le passé.

Le vétérinaire Nintendo Reggie Fils-Aimé a récemment rejoint le conseil d’administration de GameStop.