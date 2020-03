GameStop fermera plus de 300 magasins cette année

Photo: Jim Watson (.)

L’année dernière, GameStop a fermé 320 magasins à travers l’Amérique dans le cadre d’un effort de «densification [their] magasin ». Cette année, l’entreprise fermera au moins autant et potentiellement plus.

Comme le rapporte Gamasutra, les fermetures ont été annoncées lors d’un appel aux résultats tenu la semaine dernière, lorsque le vice-président exécutif et directeur financier Jim Bell a déclaré:[We] nous prévoyons que les fermetures de magasins seront égales ou supérieures à 320 fermetures nettes que nous avons constatées au cours de l’exercice 2019 à l’échelle mondiale. Surtout, nous voulons souligner que ces fermetures de magasins sont une partie très spécifique et proactive de notre plan de densification et qu’elles ne sont pas liées aux tendances commerciales récentes. »

Le désir effréné de la société de continuer à négocier pour le moment suggérerait le contraire, tout comme le fait que GameStop gagnera beaucoup moins d’argent que d’habitude au cours des prochains mois (au moins) alors que tout le monde est coincé à la maison.

Pour référence, il existe actuellement environ 5500 magasins GameStop aux États-Unis, contre plus de 5800 avant la fermeture de l’année dernière.

