GameStop fermera plus de 300 magasins cette année

Vendredi 27 mars 2020

GameStop a annoncé son intention de fermer environ 320 magasins cette année.

S’exprimant lors d’un appel aux investisseurs, le vice-président exécutif et directeur financier de GameStop, Jim Bell, a annoncé que les fermetures seront “égales ou supérieures à” les 320 magasins fermés l’année dernière.

«En 2020, nous poursuivrons nos efforts pour densifier notre flotte mondiale de magasins et prévoyons que les fermetures de magasins seront égales ou supérieures à 320 fermetures nettes que nous avons constatées au cours de l’exercice 2019 à l’échelle mondiale», a déclaré Bell (via Seeking Alpha).

«Nous continuons de nous concentrer sur l’optimisation de notre flotte mondiale de magasins au cours de l’exercice 2019 et avons fermé un total net de 321 magasins, dont 333 fermetures et 12 ouvertures. Au cours de l’exercice 2020, nous poursuivrons nos efforts de dédensification de notre base de magasins, concentrés sur la maximisation de la productivité des produits de l’ensemble du parc.

«Il est important de souligner que ces fermetures de magasins sont une partie très spécifique et proactive de notre plan de dédensification et ne sont pas liées aux tendances commerciales récentes. Après plusieurs années de croissance organique et inorganique, ce processus génère des synergies de bénéfices non réalisées jusqu’à présent. Et dans cette optique, nous nous attendons à ce que ces fermetures aient un impact positif sur les ventes et sur la croissance alors que nous transférons les ventes aux magasins à proximité. »

Au cours du quatrième trimestre de l’exercice de la société, les ventes ont diminué de 28,4% pour s’établir à 2,2 milliards de dollars, contre 3,0 milliards de dollars en glissement annuel. La baisse globale des ventes a été attribuée à la baisse des ventes des magasins de 26,1% en raison des dernières étapes du cycle de console actuel.

Bell a déclaré que le cycle de console tardif «faisait pression sur le trafic vers les magasins», car la société a constaté une baisse du matériel, des accessoires, des logiciels et des objets de collection.

Les ventes de logiciels ont encore baissé de 27,8%, en raison du lancement de nouvelles consoles ce jour férié et du nombre de lancements de titres pour le trimestre plus faible d’une année sur l’autre. La diminution a également été attribuée à neuf titres majeurs qui ont quitté 2019 et se sont terminés plus tard en 2020. Bell a noté que les «points positifs» au cours du trimestre étaient Call of Duty: Modern Warfare et des titres pour Nintendo Switch.

