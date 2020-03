GameStop ne pense pas que la PS5 et la Xbox Series X seront retardées

GameStop a révélé qu’ils ne prévoient pas que le coronavirus retardera le lancement du PlayStation 5 et Xbox Series X, les deux devraient débuter plus tard cette année. La nouvelle vient de la dernière réunion financière de l’entreprise, où elle a réaffirmé à ses actionnaires que la nouvelle génération de consoles est toujours debout pour ce 2020.

D’accord avec George Sherman, PDG, rien n’indique qu’une console sera retardée, bien qu’on ne sache pas s’il s’agit d’informations internes, de spéculations ou Sherman essayant de faire un peu confiance aux actionnaires de cette chaîne américaine. Cela dit, Sherman a également mentionné que le coronavirus avait eu un impact minimal sur les ventes de l’entreprise, mais qu’il avait causé un coup dur à l’image publique de GameStop.

Plus tôt, un analyste de l’industrie a déclaré qu’il est tout à fait possible que le PS5 et Xbox Series X Oui, ils seront retardés, principalement en raison de problèmes logistiques. Même si Sony Il reste ferme avec sa fenêtre de lancement précédemment établie et garantit que sa prochaine console arrivera sur le marché cette année.

Via: Bande dessinée

.