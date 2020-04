GameStop Pro Day, Razer Arcade Stick, 5 $ Amazon Video Comedies et plus

Graphique: Elizabeth HengesLes meilleures offres du jour Meilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Un bâton d’arcade avancé, le Pro Day de Gamestop, un masseur de pieds sophistiqué, une vente sur les comédies Amazon Video, et bien plus sont les meilleures offres de samedi.

Ajoutez Kinja Deals à vos favoris et suivez-nous sur Twitter pour ne rien manquer.

G / O Media peut recevoir une commission

Pour commémorer la semaine de l’oeuf, NordVPN souhaite respecter votre vie privée en vous encourageant à la respecter vous-même. Pour une durée limitée, vous obtiendrez un mois ou une année gratuit lorsque vous vous abonnez au service pendant 3 ans en utilisant le code promo KINJAEASTER. Mieux encore, l’abonnement de 3 ans est 70% de réduction, donc vous obtenez essentiellement deux offres pour le prix d’une. Ils ne nous appellent pas Kinja Deals pour rien.

Maintenant, que vous obteniez un mois ou un an à la caisse est certes un pari car le résultat est appliqué au hasard. Pour être honnête, cependant, c’est une sorte de gagnant-gagnant. Quoi qu’il en soit, vous obtenez 3 ans de réconfort en sachant que vos habitudes de navigation seront gardées pour vous. Dodge roll toutes les annonces ciblées et épargnez-vous la surveillance FAI indésirable aujourd’hui.

Jusqu’à présent, Best Buy propose l’une des meilleures offres du nouvel iPhone SE. Le téléphone coûte généralement 400 $, mais vous pouvez acheter le modèle Sprint pour 300 $ chez le détaillant à grande surface lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne, et ils jetteront une carte-cadeau de 50 $ pour vos problèmes.

C’est beaucoup pour les utilisateurs de Sprint, mais même si ce n’est pas le cas, cela vaut la peine d’être considéré. Le téléphone n’est pas déverrouillé, mais vous pouvez le déverrouiller après 50 jours de service éligible.

Voici un petit pro-tip: achetez le téléphone, obtenez un plan Kickstart Unlimited sans engagement de 35 $ – le moins cher disponible – et déverrouillez votre smartphone après 50 jours, puis annulez. Comme il s’agit d’un iPhone, vous n’aurez pas à vous soucier de la compatibilité réseau, car ils sont tous conçus pour fonctionner sur presque tous les réseaux du monde. Vous payez un peu plus de 70 $ après taxes et frais à la fin de tout cela, mais cela représente toujours une remise globale.

Besoin de stockage mobile? Actuellement, Western Digital a la carte microSD Ultra de 256 Go de SanDisk pour 43 $. Il propose des vitesses de classe 10, UHS-1 pouvant atteindre 100 mégaoctets par seconde, ce qui est assez rapide pour la plupart des besoins de jeu, de travail et de photographie. Cela devrait également fonctionner très bien pour l’enregistrement vidéo 4K, mais votre kilométrage peut varier.

Si vous volez toujours sur Internet sans votre ceinture de sécurité virtuelle et sans verrouiller vos portes Internet, arrêtez-vous. Achetez Webroot dès maintenant. C’est seulement 15 $ pour protéger trois appareils pendant un an, et cela vaut que vous soyez sur Mac ou PC. Si vous en avez plus, vous pouvez obtenir un abonnement de cinq appareils pour 28 $ (version Mac ici). Maintenant, s’il vous plaît, revoyez cette histoire que votre mère vous a enseignée sur les oiseaux et les GB et ne partez plus sans protection!

28 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

28 $

D’Amazon

10 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

15 $

D’Amazon

4 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

15 $

D’Amazon

35 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Prenez-le à quelqu’un dont le port USB-C du téléphone vient de chier le lit: c’est bien d’avoir un chargeur sans fil, et si vous avez plusieurs appareils à recharger – par exemple, votre smartphone et de vrais écouteurs sans fil – vous n’avez pas à acheter plusieurs. Le chargeur sans fil 25 W d’AUKEY tombe à 30 $ avec notre code promotionnel exclusif KINJAQ10.

Cependant, il ne facturera aucun de vos appareils compatibles Qi à ce taux. Le jus est réparti entre les trois pads, vous donnant la possibilité de charger à 5 W (appareils plus anciens), 7,5 W (iPhones plus récents) et 10 W (certains androïdes plus récents) sur un contact donné. Ne vous inquiétez pas de savoir lequel vous devrez utiliser. L’appareil et le chargeur chargeront de tout cela à chaque fois qu’ils se serrent la main.

30 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJAQ10

286 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Votre voiture est un excellent endroit pour un chargeur sans fil, mais si vous utilisez le GPS, le streaming audio et que vous faites tourner votre écran à pleine luminosité pendant que vous conduisez, un chargeur Qi de 5 W pourrait ne pas tout à fait suivre la décharge de la batterie de votre appareil.

Entrez PowerWave d’Anker, l’un des premiers supports de voiture Qi à prendre en charge la charge sans fil 7,5 W pour iPhone, la vitesse maximale possible. Il prend également en charge la charge de 10 W pour les téléphones Android compatibles, bien que ce soit moins rare (Voir: Nouveaux smartphones Samsung Galaxy.) Le hic est que vous aurez besoin d’un chargeur de voiture USB Quick Charge pour l’alimenter, et il n’est pas inclus. Si votre chargeur actuel n’inclut pas la charge rapide, vous pouvez le récupérer pour seulement 9 $.

9 $

D’Amazon

3939 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

30 $

Depuis amazon, utilisez le code DM255111

1730 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Tout le monde est à la maison, tout le monde est bruyant, et tout est terrible, mais pas avec la bonne paire d’écouteurs à réduction de bruit active (ANC). L’année dernière, TaoTronics s’est révélé être un digne concurrent du trône ANC à petit budget avec une paire d’hybrides de 110 $, qui coûtait moins de la moitié du prix des incroyables WH-1000XM3 de Sony.

Maintenant, il a une paire de 55 $ qui est 32% de réduction avec le coupon sur place combiné avec notre code promotionnel exclusif KINJA9E6, portant le prix final à 37 $ avant taxes. Étant donné que ces écouteurs sont sortis il y a seulement deux mois, c’est le marché à battre sur la version 2020 des écouteurs antibruit actifs de TaoTronic.

Avec 40 heures d’autonomie, le chargement USB-C, Bluetooth 5.0 et un micro CVC 8.0, il est temps de fermer toutes les mauvaises choses et de vous concentrer sur votre guérison intérieure avec la vibration de la musique, ou peut-être un ASMR apaisant.

Ces écouteurs vous aideront à faire exactement cela, ne serait-ce que pour un instant fugace:

37 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA9E6

792 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Wyze Smart Home Starter Kit | 79 $ | Amazon et Home DepotGraphic: Elizabeth Henges

Prêt à embellir votre maison? Vous avez de la chance, car le kit de démarrage Smart Home de Wyze est en vente au prix de 79 $ chez Home Depot et Amazon. Que comprend ce forfait? Eh bien, vous obtenez …

Waze Cam avec 32 Go MicroSD2 Contact Sensors1 Motion Sensors1 Sensor Bridge (cela garantit que les capteurs et la caméra fonctionnent ensemble) 2 prises Wyze3 ampoules Wyze

Tout cela fonctionne ensemble pour créer un système de sécurité domestique basé sur des capteurs et vous permet également de dire à Alexa ou à votre assistant Google d’allumer certaines lumières. Une très belle affaire pour seulement 79 $!

79 $ US

D’Amazon

1 acheté par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Les plaques chauffantes peuvent être utilisées pour beaucoup de choses différentes. Si vous faites du camping, vous pouvez faire cuire tout ce dont vous avez normalement besoin pour utiliser une cuisinière, sur une surface avec la chaleur du contrôleur. Si vous vivez dans un studio ou un dortoir sans cuisine, une plaque chauffante peut vous aider à chauffer l’eau et à cuisiner. C’est juste utile! Maintenant, si vous utilisez du code VH2IHBQB à la caisse, vous pouvez obtenir l’un de ces bébés pour seulement 23 $.

23 $

Depuis amazon Utilisez le code VH2IHBQB

G / O Media peut recevoir une commission

N’importe qui pourrait utiliser un bon appareil de massage des pieds, en particulier tout travailleur essentiel devant travailler pendant ces moments difficiles. Pour tous ceux qui en ont besoin, le massage du pied Shiatsu de Naipo est en baisse de son prix habituel de 300 $ à 95 $, si vous utilisez le code 3AHL7I4P à la caisse. J’ai utilisé le masseur dos et épaules de Naipo dans le passé, et je peux attester à quel point c’est génial – si ce masseur de pied est quelque chose comme ça, cela en vaudra le prix.

95 $

Depuis amazon, utilisez le code 3AHL7I4P

1 acheté par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Que vous soyez dehors pour des promenades sociales ou des courses d’épicerie essentielles, ou même simplement dans une autre pièce pour faire des trucs WFH, vous devez toujours garder un œil sur les événements à l’intérieur de votre maison. Heureusement pour vous, Eufy organise une vente sur ses caméras de sécurité intérieure 2K, à la fois les modèles standard et pan / tilt.

Directement sur le site de l’entreprise, vous pouvez vous procurer une caméra intérieure fixe pour 26 $ en utilisant le code promo WSEUFYIDC1 ou la version pan and tilt améliorée pour 37 $ si vous entrez le coupon WSEUFYIDC2 à la caisse. Cela peut prendre un certain temps pour arriver car le site Web dit que les commandes ne seront pas expédiées avant la fin mai, mais bon, cela ne fait jamais de mal de penser à l’avance, en particulier à ces prix d’achat impulsif.

Si vous avez déjà été curieux à propos de Four Sigmatic, ce n’est pas votre chance de vous lancer. Vous avez probablement entendu parler de cette entreprise aux racines finlandaises car ce sont elles qui proposent le café aux champignons. Tiens bon, reste avec moi! Je suis en fait un grand fan du thé chai et permettez-moi de vous dire qu’il n’y a rien de “sale” ici. Il a un goût fantastique.

Avec tant d’entre nous qui travaillent à la maison, votre tasse de café du matin a été une routine importante et Four Sigmatic le sait. Ils offrent jusqu’à 45% de réduction sur tous leurs forfaits uniquement pour ces périodes. La nutrition à base de plantes est une tendance chaude et ces gars-là ne sont pas dupes avec leurs paquets de travail et / ou de détente à la maison. Ils ont toutes les bases couvertes. Du café pour se concentrer sur le travail, de la poudre de protéines pour vous permettre de vous entraîner et même du chocolat chaud pour se détendre avec Netflix. Je recommande vivement le chocolat chaud pour votre prochaine séance de boulimie.

Ils sont tellement convaincus que vous allez tomber amoureux qu’ils ont une solide garantie de remboursement si vous ne le faites pas. Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 50 $.

Taotronics Lamp | 16 $ | Amazon | Code promo KINJA028Graphique: Ignacia Fulcher

Éclairer votre bureau ou votre table de chevet n’a jamais été aussi simple avec la lampe de luminothérapie Taotronics. C’est jusqu’à 16 $ avec le code promo KINJA028et dispose de trois niveaux de luminosité qui peuvent même vous aider pendant la journée ou la nuit. Vous pouvez facilement changer le niveau de luminosité en tapant du doigt sur la surface de la lumière, et non seulement cela, mais la lumière est si compacte qu’elle peut s’adapter presque partout. Prenez cette lumière avant qu’elle ne disparaisse!

16 $ US

Depuis amazon Utilisez le code KINJA028

221 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Pendant que vous attendez que le gouvernement fédéral signe chaque chèque papier en suspens avant qu’il ne soit oblitéré, pensez à tester la position d’Ella Paradis sur le «plan de relance». Ce coffret cadeau, qui comprend deux stimulateurs clitoridiens étanches, vous fera vous sentir bien pendant le week-end. Juste comme ça.

Bien que les dates physiques soient interdites en raison des directives de distanciation sociale du CDC, les jouets sexuels sont le débouché parfait pour votre privation sexuelle. Chargez-le simplement via USB et vous êtes prêt à retirer vos pierres. Peut-être même l’essayer lors de votre prochain appel Zoom avec un copain ou un partenaire de longue date. Commandez un ensemble aujourd’hui et voyez s’il arrive ici avant mon chèque. Ce qui est triste, c’est probablement le cas.

Le lien ci-dessous est vers un produit vendu par un tiers. G / O Media ne fait aucune déclaration sur l’efficacité et la sécurité des produits CBD et leur utilisation peut être illégale dans votre état.

Besoin de CBD à spectre complet testé en laboratoire dans votre vie? CBDistillery offre 25% de réduction sur tout sur leur site dès maintenant lorsque vous entrez le code promo KINJA25 à la caisse dans le cadre de la Journée de sensibilisation à la CDB. Aujourd’hui est le dernier jour de cette promotion, alors achetez-vous une commande de bonbons, huiles, stylos vape et plus avant que les prix ne reviennent à la normale

L’expédition est également gratuite pour tous les articles, en raison de la crise actuelle du COVID-19.

Nos copains chez REI sont de retour avec une autre série de transactions. À partir d’aujourd’hui jusqu’au 27, profitez de réductions importantes sur les équipements de camping, de fitness et de vélo. Je suis un grand partisan de vouloir ce que vous voulez, alors peut-être, juste attraper une tente et une glacière nous aidera à sortir de la quarantaine et à rentrer plus tôt dans les bois. Pire cas, salon ou aventures dans la cour jusque-là.

Nous avons recommandé certaines des meilleures offres de REI, mais je veux lancer quelques éditions ici. Obtenez 25% de réduction sur leur hamac et tente les plus vendus. Vous pouvez également bénéficier de cette remise sur les chaussures de course pour femmes préférées des clients.

Quoi que vous choisissiez, vous bénéficierez toujours de la livraison gratuite.

Ce n’est peut-être plus l’hiver, mais c’est pourquoi le moment est idéal pour ajouter de l’équipement à votre kit de temps froid, car les articles sont fortement réduits. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 60% sur les prix de détail d’origine chez Columbia. Entrez simplement le code promo APRIL60 à la caisse. La vente ne se termine qu’en fin de journée, alors passez votre commande avant qu’il ne soit trop tard. Oh, et la livraison est gratuite si vous dépensez 100 $ ou plus, alors faites vos achats!

Une des façons dont je me suis retrouvé constamment coincé à l’intérieur est de travailler à rafraîchir ma garde-robe. Non seulement je veux juste être à l’aise chaque jour, mais quand je revois d’autres personnes, je veux bien paraître. Heureusement, il est facile de trouver de bonnes affaires sur la mode, et Forever 21 ne fait pas exception: il offre 30% des achats de 85 $ ou plus avec le code REFRESH30.

Forever 21 propose des vêtements élégants pour pas cher, vous pouvez donc en obtenir beaucoup pour 85 $. Par exemple, ces jeans évasés à taille moyenne délavés à la pierre ne coûtent que 30 $, ce qui représente un tiers de votre objectif d’achat. Vous pouvez également profiter de cette occasion pour faire le plein d’agrafes de placard qui n’ont pas besoin d’être chères, comme ces camisoles à encolure dégagée. Ils coûtent déjà 3 $ chacun, mais vous pouvez désormais acheter toutes les couleurs et économiser encore plus.

35% de réduction sur tout le site | Royal & Pure CBD | Code promotionnel KINJA35 Graphique: Ignacia Fulcher

Le lien ci-dessous est vers un produit vendu par un tiers. G / O Media ne fait aucune déclaration sur l’efficacité et la sécurité des produits CBD et leur utilisation peut être illégale dans votre état.

Si vous cherchez des moyens de vous détendre et de vous détendre, nous avons beaucoup pour vous. Pour un temps limité, vous pouvez utiliser notre code exclusif (KINJA35) pour obtenir 35% de réduction sur tout le site. Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, cela signifie que vous pouvez choisir entre des teintures, des topiques, des bombes de bain et même du CBD sans danger pour les animaux de compagnie! Oui, même vos chiots et chats stressés peuvent participer à l’action. N’oubliez pas de taper “KINJA35” et vous devriez être prêt à partir! Sautez sur cette offre avant qu’elle ne soit partie!

D’accord. Nous savons que la quarantaine a été longue, et elle a certainement été solitaire. Surtout pendant la nuit. Tout d’un coup, tous vos baes sur la hotline sont chez eux, pas en mesure de visiter (pour le plus grand bien!), Mais cela signifie simplement que vous avez une démangeaison encore plus grande à gratter. Heureusement, Bellesa a conclu la meilleure affaire de putain de tous les temps – ils ne font que … offrir GRATUITEMENT une sélection de vibrateurs. OUI, tu m’as entendu. Gratuit. Ils s’associent avec Womanizer pour sortir tout le monde (en toute sécurité) tout au long de la crise du COVID-19. Donc, je tenterais ma chance et j’aurais une ambiance incroyable pour vous emmener à votre apogée sans jamais quitter votre maison. Les orgasmes pendant la distanciation sociale sont ce que vous en faites (littéralement). Entrez le cadeau et descendez (encore et encore)! Et pendant que vous y êtes, jetez un coup d’œil à la collection non gratuite, elle est aussi géniale!

Je pense que nous avons tous besoin d’un peu de rire en ce moment. Amazon semble d’accord, ils ont donc des comédies en vente pour 5 $, juste à temps pour le week-end. Il y en a un certain nombre en vente, des classiques comme The Big Lebowski aux titres plus modernes comme Superbad, mais vous devrez les rechercher un peu, car il n’y a pas de page d’offres! C’est quoi ça, Amazon?

Quoi qu’il en soit, les trois films ci-dessus seront un excellent point de départ, que ce soit pour se détendre ce week-end … ou pour profiter des vacances le lundi. Soit ou.

5 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

5 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

5 $

D’Amazon

117 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Depuis que Diamond a suspendu la distribution de nouvelles bandes dessinées et que l’industrie est presque à plat, nous nous tournons maintenant vers nos amis de ComiXology. Et comme COVID a revendiqué une autre franchise entraînant le retard de No Time To Die. Mais avec le temps et les ventes, l’occasion se présente. (Vous pouvez également rattraper votre retard sur tous ces films.)

Renseignez-vous sur toute la tradition de James Bond de Dynamite avant la sortie du film. Le run actuel est écrit par Vita Ayala et Danny Lore est un vrai régal pour les fans petits et grands. Le bel art est d’Eric Gapstur et Erica D’Urso. Les numéros 5 et 6 sont attendus le mois prochain, donc beaucoup de temps pour plonger dans cette série.

Je recommanderai personnellement le volume des fichiers de cas qui est de 50% et tout sur la façon dont Moneypenny est dur à cuire.

Avec des problèmes aussi bas que 99 cents, votre Quartermaster personnel allume le Kindle et les télécharge aujourd’hui.

Écoutez, agent: comme toute sa taille, la collection James Bond est comme un dépotoir. Il y a un côté dans lequel vous n’avez pas à vous aventurer, mais si vous pouvez patauger dans la merde rouillée, il y a beaucoup de valeur à trouver. Il y a 24 films de la série tous regroupés dans une collection massive, et VUDU laisse cette collection aller pour seulement 100 $.

Encore mieux, tout est remasterisé en 4K Ultra HD. De Russia With Love, Die Another Day, Goldfinger, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Casino Royale – je pourrais continuer encore et encore et encore et encore sur certains des meilleurs films Bond, mais vous allez juste devoir regarder tous vous-même pour trouver votre propre cocktail parfait (secoué, ne pas remué).

Best Buy est l’endroit où aller pour les Steelbooks Star Wars … ce qui finit par être génial si vous pouvez attendre, car Best Buy a également beaucoup de ventes sur les Steelbooks. En ce moment, le Steelbook Star Wars: The Last Jedi est en vente au bas prix bas de 20 $, donc si votre collection a un trou en forme de Last Jedi, vous pouvez le remplir moins cher que le prix de certains articles de porte DoorDash.

Amazon donne trois mois d’accès à son service de musique de plus en plus impressionnant, après quoi il vous sera demandé de payer 8 $ par mois pour continuer. C’est moins cher que la plupart des autres, cependant, et vous aimerez peut-être ce que vous trouverez après votre inscription.

Amazon possède l’un des catalogues les plus complets avec plus de 60 millions de titres, et l’application mobile prend en charge Alexa et tous les appareils dans lesquels elle aime habiter, vous n’avez donc pas à bouger d’un pouce pour commencer cette playlist de routine du matin.

C’est cette période de … l’année? Trimestre? Quelque chose? Quoi qu’il en soit, c’est Pro Day sur Gamestop, et vous pouvez économiser gros sur les jeux et la marchandise, même si vous n’êtes pas membre Pro. C’est vrai, cette vente est en fait pour tout le monde cette fois-ci! Mais, les membres Pro bénéficient d’avantages supplémentaires comme quatre fois les points de récompense. Soigné!

Je ne sais pas quoi faire? Certains jeux bénéficient d’une remise importante, comme Grand Theft Auto V: Premium Edition pour 15 $, Mortal Kombat 11 pour 19 $ et Mario + Rabbids Kingdom Battle pour 17 $. Ou, vous pouvez plutôt acheter 2 obtenir 1 FunkoPops, si vous les aimez. Gamestop en a une tonne, vous serez donc sûr d’en trouver trois que vous aimez!

Il existe de nombreuses offres, mais assurez-vous d’agir rapidement – Pro Day ne durera que jusqu’à minuit, alors passez aux dépenses!

Prêt à … vérifier les notes qui débordent de newbs? Vous dominerez les classements en ligne avec le bâton d’arcade haut de gamme de Razer pour PlayStation 4. Le bâton d’arcade Panthera est entièrement modifiable, et tout joueur qui aime vraiment les jeux de combat sait à quel point cela peut être important. Cela inclut également le graphique du bâton de combat lui-même, au cas où vous n’aimeriez pas Marvel Vs. Capcom Infinite. Bien sûr, le bâton de combat est également prêt à sortir dès la sortie de la boîte, vous pouvez donc le brancher et passer directement au coup de pied. En ce moment, ce bâton de combat fantaisie est en vente pour un faible 110 $. Qu’est-ce que tu attends?

Spider-Man de Marvel pourrait bien être l’une des meilleures exclusivités PlayStation 4 de cette génération. Et maintenant, vous pouvez obtenir le jeu, ainsi que ses trois chapitres bonus de DLC, le tout pour 20 $ de Best Buy. C’est un petit prix à payer pour ce jeu rare qui vous fait vous sentir comme Spider-Man.

Vous ne pouvez pas attendre le disque? Il est également en vente sur le PlayStation Store.

Si vous êtes super maladroit comme moi, vous voudrez peut-être prendre des mesures pour protéger vos appareils électroniques portables. Eh bien, vous avez de la chance. Pour un faible 9 $, vous pouvez mettre la main sur un pack de deux protections d’écran en verre trempé, qui gardera votre précieux Nintendo Switch des bosses et des ecchymoses du jeu constant et parfois tomber de votre canapé ou lit. J’espère sur cette affaire avant qu’elle ne disparaisse!

9 $

D’Amazon

6348 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Graphique: Humble Bundle

Maintenant que nous travaillons tous à domicile depuis environ un mois, cela pourrait encore être un défi. Devoir parfois faire partie de notre propre service informatique peut être difficile, mais n’ayez crainte! Humble Bundle aimerait vous aider avec quelques problèmes que nous savons que vous pouvez gérer. Pour les 20 prochains jours, ils ont couvert toutes vos bases techniques d’une valeur de 693 $.

Mais tout ne fonctionne pas. Ils ont réussi à se faufiler quelques matchs parce que vous méritez de jouer aussi. C’est une excellente opportunité si vous recherchez un logiciel d’aide au chiffrement, à la protection par mot de passe, à la sauvegarde du stockage et même à WordPerfect Office.

Comme toujours à chaque niveau, des dons seront versés à des organisations caritatives. Ce bundle n’est pas différent et soutiendra ceux qui aident à la réponse à COVID-19.

Si vous cherchez quelque chose de nouveau à jouer, consultez la vente Electronic Arts d’Amazon, où des tonnes de jeux PC d’EA sont fortement réduits aujourd’hui. Dans la gamme de 5 $, nous avons d’excellents jeux comme le jeu de tir fou Plants vs Zombies: Garden Warfare, Need for Speed: Most Wanted et le jeu de tir de la Première Guerre mondiale Battlefield 1. (Vous pouvez également obtenir Battlefield V – qui raconte des histoires de la Seconde Guerre mondiale – pour 16 $.) Football manquant? Remplissez le vide avec Madden 20 pour 20 $. Il y a aussi du plaisir multijoueur dans Star Wars Battlefront II pour 15 $, et si vous êtes plus un utilisateur de sabre solo, Star Wars Jedi Fallen Order propose une histoire originale avec un gameplay serré et des visuels pour 36 $. Parcourez la sélection complète sur Amazon ici.

36 $

D’Amazon

44 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

20 $

D’Amazon

17 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

16 $ US

D’Amazon

44 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

4 $

D’Amazon

50 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

12 $

D’Amazon

23 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Il y a juste quelque chose de super cool à jouer en tant qu’assassin. Se faufiler à travers les zones, obtenir ce tir satisfaisant et se faufiler sans être détecté … ou du moins, j’ai entendu. Je suis horrible à me faufiler, donc mon temps avec les jeux furtifs a tendance à fuir les autorités, encore une fois. Quoi qu’il en soit, si vous voulez jouer comme arme à feu, Hitman 2: Gold Edition est en vente chez Target pour 55 $, pour la PS4 et la Xbox One.

Cela peut sembler un peu cher, mais l’édition Gold comprend le laissez-passer d’extension, qui coûte 40 $ à lui seul. C’est beaucoup pour une version complète du contenu du jeu.

Aujourd’hui, vous pouvez récupérer quelques contrôleurs de niche Razer jusqu’à 20% de réduction sur Amazon. Le Razer Raion Fightpad pour PlayStation 4 coûte normalement 100 $, mais vous économiserez 20 $ supplémentaires avec cette offre. Comme la plupart des contrôleurs de son acabit, il abandonne les sticks analogiques et ajoute quelques boutons combo supplémentaires au visage, qui ont tous des commutateurs mécaniques personnalisés pour une meilleure rétroaction tactile et une meilleure réponse d’entrée. Le d-pad ressemble plus à une antenne parabolique qu’à une croix, ce qui fait ou casse la chose en fonction de vos goûts et du jeu de combat de votre choix.

Razer a également son contrôleur de jeu pour smartphone Junglecat en vente, avec une remise de 15%, ce qui ramène votre total à 85 $. C’est beaucoup plus que ce que je suis à l’aise de payer pour un contrôleur mobile, d’autant plus qu’il ne fonctionne pleinement qu’avec n’importe quel téléphone Razer, Samsung Galaxy Note 9 et Samsung Galaxy S10 +.

Si vous avez ces téléphones, un étui spécial vous permettra d’attacher les contrôleurs sur le côté, vous donnant votre propre Nintendo Switch de fortune en l’absence actuelle de la vraie affaire sur les étagères des magasins. Heureusement, vous pouvez toujours l’utiliser avec n’importe quel smartphone Android que vous souhaitez si vous attachez le «Joy-Cons» à l’adaptateur inclus, mais vous aurez besoin de quelque chose pour étayer votre téléphone. En outre, cette chose a une autonomie de 100 heures, ce qui est tout simplement stupide (mais d’une manière absurde).

80 $

D’Amazon

3 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

85 $

D’Amazon

7 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si un bâton de combat d’arcade est trop riche pour votre sang occasionnel, essayez le HORI Fighting Commander, dont la version Xbox One est à son prix le plus bas (31 $) sur Amazon. En prime, il fonctionne également avec Xbox 360 et PC.

Ce n’est pas un contrôleur Sega Genesis, soit dit en passant, bien que je sache qu’il semble étrangement similaire. Comme vous le remarquerez, il n’y a pas de sticks analogiques, ce qui signifie que vous aurez des problèmes pour jouer à la plupart des jeux sur Xbox One, mais avec un pavé directionnel supérieur qui peut également émuler le stick analogique gauche et deux boutons supplémentaires pour les combos, c’est parfait pour les combattants 2D.

31 $

D’Amazon

90 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Mon seul coup est que c’est un contrôleur filaire, mais c’est aussi un avantage si vous êtes l’un des rares à pouvoir percevoir le décalage extrêmement léger que vous obtenez avec le sans fil.

Bien sûr, votre bureau est maintenant beau et soigné, mais nous savons tous ce qui se passe lorsque ces e-mails de milieu de semaine commencent à s’accumuler. Vous commencez à apporter de la nourriture et toutes sortes de déchets sur votre bureau parce que vous n’avez pas le temps, ce qui vous fait manger plus vite que d’habitude, ce qui génère encore plus de miettes sur tous vos appareils électroniques que l’accumulation habituelle de poussière Dorito, puis votre clavier sort par inadvertance «I» alors que vous vouliez vraiment «O». Tout simplement pas. Achetez un pack de quatre cartouches d’air comprimé Dust-Off pour 12 $ et dites adieu à tout cela.

12 $

D’Amazon

487 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Maintenant que nous travaillons tous à domicile depuis un certain temps, il est impératif que nous soyons tous à l’aise. Pour ma part, j’ai récemment mis à niveau mes fesses en un nouveau coussin de siège (comme vous le recommandez, chers lecteurs), ce qui a fait toute la différence dans ma routine quotidienne. Mais au cas où vous voudriez du mobilier de bureau authentique pour votre appartement ou votre maison, Branch Furniture – connu pour ses fournitures de bureau commerciales – ramène toute la suite à la maison, à prix réduit.

Besoin d’une chaise ergonomique? La branche a le dos, littéralement, avec des sièges respectueux de la colonne vertébrale pour 70 $ de moins que le PDSF. Une chaise de bureau coûte 269 $ à 199 $, et vous pouvez obtenir votre propre bureau légitime pour 349 $ – votre poste de travail n’est plus lié au même endroit que vous dormez. Les autres meubles comprennent un petit classeur pour 155 $, une chaise d’invité pour 395 $ et un bureau permanent pour 895 $. Renforcez votre arrangement WFH aujourd’hui.

Nous notons tous encore des notes manuscrites, non? Je sais que je le suis. Mais vous lavez-vous les mains après chaque coup? Je pense que non. Doublure en argent: il existe une solution et elle s’appelle le stylo antibactérien G2 qui est, selon la société, «intrinsèquement microbien» car il est en laiton. C’est aussi 30% de réduction en utilisant le code promo G23U8HG9. Cela ramène le coût total à 21 $.

Son corps, son filetage et son capuchon usinés avec précision contiennent une cartouche d’encre rechargeable remplaçable à la main. Il est propre (de deux manières!), Simple, et vous n’avez pas vraiment à y penser au-delà de l’admiration pour son design minimaliste riche et luxueux mais de bon goût. Osez acheter un stylo haut de gamme et vous ne vous salirez pas les mains, peu importe le grattage de vos notes.

Si vous avez repris la consommation de viande rouge, vous aurez besoin d’un bon couteau à steak, surtout si vous préférez que vos coupes aient la cuisson d’une botte de pluie mâchée. Les couteaux KYOKU se sont révélés excellents pour couper les brins les plus durs et charnus, et avec tant de membres de la famille des steaks – surlonge, mandrin, jupe, flanc, porterhouse, faux-filet, os en T, filet mignon – jeez, avec tant de différents formes de steak, pourquoi est-ce pas tout ce que nous mangeons? Et quel genre de steak êtes-vous de toute façon? Aimez-vous noyer votre viande dans une cuve de substances acidulées, ou préférez-vous attendre, de quoi parlions-nous? OH, DROITE, COUTEAUX STEAK. Vous pouvez obtenir quatre des couteaux de cinq pouces de KYOKU pour 42 $. Coupez simplement le coupon sur Amazon et utilisez le code KYOKU63X à la caisse.

Avec moins de temps au gymnase pour travailler, vous devrez trouver d’autres façons de réduire les calories sans recourir au régime de grand-mère. Entrez dans la toute puissante friteuse à air. Il fera exploser vos aliments avec de la chaleur et les rendra tous agréables et croquants, sans huile supplémentaire requise. Le modèle Dash de 6 pintes est suffisant pour contenir presque tout – d’un panier de délicieuses frites dorées au poulet pauvre mais trop juteux à passer qui a atterri sur votre table comme dîner – et c’est 20 $ de rabais aujourd’hui. Vous pouvez l’obtenir en noir et en aqua.

80 $

D’Amazon

91 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Vous voulez un chargeur pour toutes les choses, dites-vous? Le chargeur rapide USB-C PowerPort Atom III 60 W d’Anker convient parfaitement, et avec un code exclusif KINJAPD60, il tombe à seulement 25 $, contre 40 $ habituellement. Ce chargeur Power Delivery a un débit suffisant pour recharger rapidement les smartphones, les tablettes et même votre ordinateur portable énergivore, bien qu’il soit considérablement plus petit que celui fourni avec. Grâce à PowerIQ 3.0, vos appareils ne prendront jamais plus de courant qu’ils ne peuvent en gérer. Le seul inconvénient est qu’il ne peut charger qu’un seul appareil à la fois.

$ 25

Depuis amazon Utilisez le code KINJAPD60

1016 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous cherchez à vous motiver à sortir pour vos 30 minutes d’exercice autorisées par les CDC, ne cherchez pas plus loin qu’une paire d’écouteurs sans fil authentiques à prix réduit. En baisse de 27% par rapport à leur prix habituel de 55 $ avec notre code promotionnel exclusif KINJA79S, les écouteurs TaoTronics SoundLiberty 79 tirent pleinement parti de la technologie intelligente de réduction du bruit de l’IA de l’entreprise pour éliminer le bruit de fond lors des appels téléphoniques et rendre généralement les appartements les plus bruyants supportables sur Zoom.

Ils sont également parfaits pour courir à l’extérieur, car l’indice d’étanchéité IPX7 protège contre la transpiration, la pluie, l’eau et même la poussière. Vous n’avez plus besoin de trouver de l’espace pour faire de l’exercice à l’intérieur les jours de pluie. Les commandes tactiles intelligentes sur le côté facilitent la prise et le retrait du téléphone sans le faire. Mieux encore, même les snobs audio les plus tenaces apprécieront le son de haute qualité pour le prix.

De plus, Tidal propose un mois gratuit en ce moment et nous avons déjà commencé votre première playlist. C’est sur la maison.

40 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA79S

964 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

RAVPower Filehub | 36 $ | Amazon | Coupez le coupon de 4 $ et utilisez le code promo KINJADFGGraphic: Tercius Bufete

Ce RAVPower Filehub est une batterie, un périphérique de stockage externe et un routeur WiFi portable tous réunis en un seul. On pourrait dire que c’est le compagnon de voyage idéal. Here’s what Whitson Gordon had to say about it on The Inventory:

You can see how things get a little complex here. The FileHub’s best use cases, in my opinion, require a little technical know-how on things like DLNA and SMB, so while it isn’t for everyone, it is useful, and has a pretty dedicated fanbase. I do wish the FileHub were a bit simpler to use, though—there’s no option to just connect to the computer over USB, for example, which seems like a big oversight. And seeing as this is not RAV’s first crack at the product line, you’d think they’d have a better handle on it by now. But for all its little flaws and quirks, it’s still a unique product that could fit well into a lot of different workflows, for a pretty affordable price.

It’s normally priced at $56, but if you use our exclusive code KJFILEHU, you can pick up this super versatile hub for just $37. That’s the lowest price we’ve ever seen. This deal won’t last forever, so get yours before it disappears.

36 $

From amazonUse code KJFILEHU

989 purchased by readersG/O Media may get a commission

When you spend all day typing, it’s worth it to give your fingers the right treatment. Mechanical keyboards give a satisfying click that can make your writing session’s feel like Hemingway’s, or just give an extra tactile feel to your gaming sessions. The Razer BlackWidow Chroma offers great keys with LED lights to give your setup a bit of extra flair. It’s available right now from Daily Steals for just $55, making it a great upgrade for your indefinite work from home setup.

One of the struggles of working from home is dealing with the sounds that are out of your control: a roommate fighting with their partner, neighbors who must make a living slamming doors, or even just the weekly trash pickup. They all make it tough to focus and get things done. A good pair of headphones, like the Beats Solo 3 on-ear headphones, can help alleviate some of that pain. And you can get them right now for $170.

These headphones sound great, they’re stylish, and with up to 40 hours of battery life per charge, you can be sure your new cans won’t die on you in the middle of your Zoom happy hour.

.